Ледокольный буксир «Надым» Росатомфлота спущен на воду

Новый ледокольный буксир «Надым» ФГУП «Атомфлот» 18 апреля спущен на воду на производственной площадке ООО «Краншип» в городе Темрюк Краснодарского края.

Буксир, построенный в рамках проекта «Портофлот», назван «Надымом» в честь реки, впадающей в Обскую губу Карского моря в Западной Сибири.

По словам исполняющего обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафы Кашки, принимавшего участие в церемонии спуска «Надыма» на воду, ввод судна в эксплуатацию запланирован на май 2018 года.

«Проект „Портофлот“ выходит на стадию завершения. Его реализация идет четко по графику. В мае запланирован ввод в эксплуатацию ледокольного буксира „Надым“. Качество не вызывает нареканий, а эффективная работа буксиров „Пур“, „Тамбей“ и „Юрибей“ наглядно демонстрирует возможности российских судостроителей», — заявил М. Кашка журналистам.

По информации пресс-службы ФГУП «Атомфлот», многоцелевой морской портовый буксир «Надым» проекта «Т3687» имеет ледовый класс Arc 6. Мощность судна — составляет 6,4 МВт. Скорость на открытой воде — 14 узлов. Максимальная осадка — 6,71 метра, длина — 36 метров, ширина — 13 метров. Численность экипажа — 10 человек.

Буксир «Надым» предназначен для обеспечения комплекса портовых услуг в порту Сабетта. В частности, ледовые работы в порту и подходном судоходном канале, сопровождение танкеров для перевозки СПГ, буксировка несамоходных судов и плавучих сооружений, проводка судов в акватории портов и постановка к причалу, эскортные операции на скорости до 10 узлов, борьба с пожарами на судах и портовых сооружениях, участие в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти, а также перевозка палубных грузов.

Проект «Портофлот».

Цель проекта: оказание услуг по портовому обслуживанию танкеров-газовозов в условиях повышенной ледовой бстановки.

28 ноября 2014 года ФГУП «Атомфлот» и ОАО «Ямал СПГ» подписали договор на оказание комплекса услуг портового фллота с основным периодом действия по 31 декабря 2040 года.

ОАО «Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

Ямал СПГ: 16,5 млн. тонн сжиженного природного газа/год в период 2017-2045

Экспорт СПГ: 15 танкеров СПГ типа ЯмалМакс вместимостью 172 600 м3

Количество судозаходов/год в п. Сабетта: 220 = 1 танкер каждые 39 часов

Флот строится на российских верфях:

— Буксир ледового класса (бк «Пур», принят 13.04.2016,

© rosatomflot.ru

— Буксир ледового класса (бк «Тамбей», принят 26.05.2016,

© rosatomflot.ru

— Ледокольный буксир (лбк «Юрибей»), принят 8.11.2017,

© rosatomflot.ru

— Ледокольный буксир (лбк «Надым»), спущен 18.04.2018,

— Портовый ледокол «Обь» (проект «Aker ARC 124»).

© www.interfax-russia.ru



Контрактный период: 11.2014 — 12.2040

Дополнительно рабочих мест: 120

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