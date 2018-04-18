Нефтяная насосная перекачивающая станция запущена в Калмыкии

В режим постоянной эксплуатации введена последняя станции проекта расширения мощностей трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — НПС-2 в Калмыкии. Объекты новой станции расположены близ поселка Ачинеры Черноземельского района. Таким образом, компания завершила проект увеличения мощностей нефтепроводной системы до 67 млн тонн нефти в год. Строители смонтировали на новой НПС каркасные здания, проложили 220 км силовых и контрольных кабелей, установили около 3,7 тыс. единиц оборудования.

Общая стоимость строительства станции составила более 7 млрд рублей.

По своему технологическому назначению НПС-2 — промежуточная перекачивающая станция без технологических резервуаров, но с узлом пуска-приема средств очистки и диагностики трубопровода. В числе ее основных объектов — магистральная насосная, фильтры-грязеуловители, система сглаживания волн давления, операторная, насосная станция пожаротушения, административно-бытовое здание, очистные сооружения и др.

Станция оснащена четырьмя высокотехнологичными магистральными насосами, подключенными по параллельной схеме. НПС обслуживается вахтовым методом. Уровень автоматизации оборудования НПС таков, что для контроля за всеми ее системами достаточно всего около двух десятков сотрудников в смену.

Напомним, что практическая реализация Проекта расширения мощности трубопроводной системы КТК началась в 2011 году, когда одновременно на 22 различных участках нефтепровода стартовали строительные работы. Проект расширения предусматривал модернизацию пяти НПС, строительство 10 новых НПС, увеличение резервуарной емкости морского терминала до 1 млн тонн и замену 88-километрового участка трубопровода в Казахстане на трубу большего диаметра. Реализация проекта расширения трубопровода выполняется без привлечения займов — за счет собственных оборотных средств компании.

К концу 2015 года было завершено строительство третьего выносного причального устройства на Морском терминале, модернизированы НПС «Астраханская», «Комсомольская», «Кропоткинская», «Тенгиз» и «Атырау», введены в эксплуатацию первые из новых станций: НПС-3 на территории Калмыкии и НПС-4 на Ставрополье.

В 2016-2017 годах состоялся ввод в эксплуатацию еще восьми НПС на территории России и Казахстана, а также увеличена вместимость Резервуарного парка Морского терминала КТК до 1 млн тонн. С успешным окончанием пусконаладочных работ на А-НПС-3А в начале октября 2017 года Проект расширения был полностью завершен на казахстанском участке КТК.

Справочно:

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1 511 км; по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ) позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: Российская Федерация (представленная Транснефтью — 24% и КТК Компани — 7%) — 31%; Республика Казахстан (представленная Казмунайгазом — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%) — 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B.V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holding Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.