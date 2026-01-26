В январе 2026 года в магистральной насосной НПС-7 специалисты КТК, ПАО «Транснефть» и подрядчики по эксплуатации и обслуживанию объектов установили промышленный образец магистрального агрегата производства ООО «УДМ» и подключили его к системам управления и энергоснабжения. Программа испытаний рассчитана на несколько месяцев.

Электронасосный агрегат АНМ 4500-650:

Ранее в составе нефтетранспортных объектах консорциума в Астраханской области, Республике Калмыкия и Краснодарском крае, а также в Казахстане использовалось оборудование компании Siemens , которая объявила об уходе из РФ еще в 2022 г. Отмечалось, что ответом на ситуацию, связанную с ограничением поставок импортного оборудования, стало создание электронасосного агрегата АНМ 4500-650:

он состоит из насоса НМ 4500-650 и асинхронного электродвигателя AN860A-8300, смонтированных на единой раме;

оборудование также включает в себя вспомогательную трубопроводную обвязку маслоснабжения, отвода утечек, сброса газовоздушной смеси, дренажа насоса, подвода перекачиваемой жидкости в торцевые уплотнения насоса, приборы КИПиА , систему мониторинга температуры и вибрации.

12-13 марта 2025 г. опытный образец новой модели электронасосного агрегата АНМ 4500-650. прошел успешные комплексные приемочные испытания.

Руководство Консорциума проинспектировало площадки основного и вспомогательного оборудования НПС-7, а также провело внеплановые проверки готовности персонала и подрядных организаций к ликвидации ЧС. Особое внимание было уделено вопросам охраны труда и алгоритмам действий при сигналах оповещения о различных угрозах с приоритетом обеспечения безопасности сотрудников, жизни и здоровья всех работников.

Справочно:

В 2025 году КТК и дочернее предприятие ПАО «Транснефть» — ООО «УДМ» подписали договор на изготовление, поставку, шефмонтаж и пусконаладку 11 магистральных насосных агрегатов с общими маслосистемами. В том же году успешные испытания прошел опытный образец.

КТК реализует Программу по замене импортных магистральных насосных агрегатов с приводом от газотурбинных установок. На российской территории она охватит три станции: А-НПС-4А, НПС «Комсомольская» и НПС «Кропоткинская», которые будут переведены на внешнее электроснабжение.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега.

https://neftega...egata-na-nps-7/