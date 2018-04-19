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Производство

На заводе автомобильной спецтехники «Транслес» изготовлен новый ломовоз на базе шасси КАМАЗ-65115

  •  © www.trans-les.ru

Новый ломовоз на базе шасси КАМАЗ-65115 изготовлен на заводе компании «Транслес» в г. Нелидово Тверской области. Ломовозный кузов нового поколения выполнен по технологии Half-pipe из высокопрочной стали S500 с соблюдением самых жестких отраслевых требований.

Благодаря методу продольной гибки цельного листа в основе конструкции, кузов имеет минимальное количество сварных швов. Это позволило повысить показатель прочности на 25% и снизить снаряженную массу кузова на 300 кг в сравнении с аналогичными показателями у предыдущего модельного ряда.

Снижение массы ломовозного кузова особенно актуально в условиях ограничения нагрузок на ось на весовом контроле. Внесенные в конструкцию кузова ломовоза Half-pipe изменения позволят значительно продлить его жизненный цикл.

Теперь эксплуатация автомобиля на протяжении всего его срока службы обойдется в меньшую сумму, а остаточная стоимость техники будет выше, чем у других моделей.

«Мы поставили перед собой задачу — добиться увеличения прочности кузова, тем самым продлить срок его службы и в итоге повысить экономичность эксплуатации автомобиля. Для этого был задействован весь опыт накопленных конструкторских наработок в этой сфере. В результате, нам удалось разработать уникальное для рынка предложение», — говорит Павел Крюков, руководитель конструкторского отдела компании «Транслес». — «Его ценность в том, что в перспективе оно позволит снизить стоимость каждой тонны перевозимого лома, а значит обеспечит существенный прирост производительности», — поясняет Крюков.

Старт продаж нового ломовоза был намечен на март 2018 года.

  •  © www.trans-les.ru
  •  © www.trans-les.ru
https://www.trans-les.ru/news/lomovoznyy-kuzov-half-pipe/

спецтехника, КАМАЗ-65115
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    19.04.1822:18:07

    Еще и КМУ отечественный!   

    #1027855
    • Нет аватара termometrix
      19.04.1823:02:35

      ВЕЛМАШ-С один из ведущих российских производителей гидроманипуляторов и мобильной грузоподъемной техники.

      •  © images.ua.prom.st

      •  © snabstroyteh.ru

      Кран-манипулятор ВЕЛМАШ 70

      •  © images.ua.prom.st

      АО «ИНМАН» является крупнейшим российским производителем краноманипулятоных установок различной грузоподъемности. Инициаторами зарождения предприятия были нефтяные компании, испытывающие потребность в КМУотечественного производства. С 2011 г. предприятие входит в cостав австрийского концерна PALFINGER, признанного мирового лидера в области мобильного грузоподъемного оборудования.

      Отредактировано: termometrix~23:03 19.04.18
      #1027872
      • Андрей Иванов Андрей Иванов
        19.04.1823:14:48

        В Palfinger еще входит Соломбальский завод гидроманипуляторов.А так российские производители КМУ молодцы и уверенно конкурируют с иностранцами!

        #1027877
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