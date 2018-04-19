На заводе автомобильной спецтехники «Транслес» изготовлен новый ломовоз на базе шасси КАМАЗ-65115

Новый ломовоз на базе шасси КАМАЗ-65115 изготовлен на заводе компании «Транслес» в г. Нелидово Тверской области. Ломовозный кузов нового поколения выполнен по технологии Half-pipe из высокопрочной стали S500 с соблюдением самых жестких отраслевых требований.

Благодаря методу продольной гибки цельного листа в основе конструкции, кузов имеет минимальное количество сварных швов. Это позволило повысить показатель прочности на 25% и снизить снаряженную массу кузова на 300 кг в сравнении с аналогичными показателями у предыдущего модельного ряда.

Снижение массы ломовозного кузова особенно актуально в условиях ограничения нагрузок на ось на весовом контроле. Внесенные в конструкцию кузова ломовоза Half-pipe изменения позволят значительно продлить его жизненный цикл.

Теперь эксплуатация автомобиля на протяжении всего его срока службы обойдется в меньшую сумму, а остаточная стоимость техники будет выше, чем у других моделей.

«Мы поставили перед собой задачу — добиться увеличения прочности кузова, тем самым продлить срок его службы и в итоге повысить экономичность эксплуатации автомобиля. Для этого был задействован весь опыт накопленных конструкторских наработок в этой сфере. В результате, нам удалось разработать уникальное для рынка предложение», — говорит Павел Крюков, руководитель конструкторского отдела компании «Транслес». — «Его ценность в том, что в перспективе оно позволит снизить стоимость каждой тонны перевозимого лома, а значит обеспечит существенный прирост производительности», — поясняет Крюков.

Старт продаж нового ломовоза был намечен на март 2018 года.