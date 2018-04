Состоялся первый матч на новом стадионе в Нижнем Новгороде

15 апреля за первым тестовым матчем наблюдали 15 тыс. зрителей. «Зенит-2» в гостях выиграл у «Олимпийца» со счетом 1:0 в рамках 33-го тура ФНЛ.

Вместимость нового стадиона составляет 45 тысяч человек.

В рамках группового этапа ЧМ в Нижнем Новгороде состоятся матчи команд группы F (Швеция и Южная Корея) — 18 июня, группы D (Аргентина vs Хорватия) — 21 июня, группы G (Англия vs Панама) — 24 июня, группы E (Швейцария vs Коста-Рика) — 27 июня. Также в Нижнем Новгороде состоятся матчи ¼ и 1/8 финала мундиаля.

https://www.rbc.ru/nn/pho.../5ad371939a794756f35fa03b

https://m.newsnn.ru/news/...i-podderzhka-bolelschikov