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Спортивные объекты

Состоялся первый матч на новом стадионе в Нижнем Новгороде

  •  © m.sport-express.ru

15 апреля за первым тестовым матчем наблюдали 15 тыс. зрителей. «Зенит-2» в гостях выиграл у «Олимпийца» со счетом 1:0 в рамках 33-го тура ФНЛ.

  •  © m.sport-express.ru

Вместимость нового стадиона составляет 45 тысяч человек.

В рамках группового этапа ЧМ в Нижнем Новгороде состоятся матчи команд группы F (Швеция и Южная Корея) — 18 июня, группы D (Аргентина vs Хорватия) — 21 июня, группы G (Англия vs Панама) — 24 июня, группы E (Швейцария vs Коста-Рика) — 27 июня. Также в Нижнем Новгороде состоятся матчи ¼ и 1/8 финала мундиаля.

 https://www.rbc.ru/nn/pho.../5ad371939a794756f35fa03b 

 https://m.newsnn.ru/news/...i-podderzhka-bolelschikov 

http://m.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/photoreports/stadion-v-nizhnem-novgorode-kak-on-vyglyadit-seychas-1396963/

Нижний Новгород, стадион, ЧМ2018
  • Нет аватара treins
    22.04.1815:06:04

    Плохо что на таких стадионах играют клубы из низших лиг.

    #1028787
    • Александр Пуртов Александр Пуртов
      22.04.1815:13:08

      Чем не повод этим клубам выйти в РФПЛ. Это раз. А во вторых, что за дискриминация слабых? Качество полей в ФНЛ может даже больше влияет на улучшения всего качества российского футбола. В высшей лиге поля и так хорошие.

      #1028791
      • Нет аватара treins
        22.04.1818:04:45

        В ФНЛ такую арену не заполнить, там совсем другая посещаемость.

        #1028830
  • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
    22.04.1815:14:09

    Мне с самого начала нравился этот проект. Но по итогу стадион выглядит как будто его недоделали…

    #1028792
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