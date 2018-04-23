10 секунд до 100 км/ч: для УАЗ «Патриот» сделали версию «Турбо»

Компания ТД-Моторс разработала, испытала и теперь активно устанавливает турбокомплекты на «уазики», оснащённые двигателем ЗМЗ-409.

На выбор предлагается несколько турбокитов. Самый простой включает перепрошивку блока управления двигателем, а также установку турбокомпрессора GT28 со всеми вытекающими последствиями (переделываются системы смазки, охлаждения, впуска и выпуска). Весь процесс занимает 3-5 дней, а стоимость составляет 100 тысяч рублей. Как уверяет автор тюнинг-пакета, на выходе удаётся получить порядка 180-200 л.с. мощности и 320-340 Нм момента. У такого «Патриота» разгон до 100 км/ч занимает менее 10 секунд!

Тем, кому этого покажется мало, смогут рассчитывать на пакет «Агрессив». На текущий момент он находится на стадии разработки, так как требует доработки газораспределительного механизма (и, соответственно, недоступен для заказа). От него создатели ожидают получить ровную «планку» крутящего момента на уровне 340-360 Нм во всех режимах работы двигателя. Заявленная мощность — 210-230 л.с. Для обоих турбокитов будет даваться гарантия: 6 месяцев или 15 000 км пробега.

Отметим, что стандартный атмосферный ЗМЗ-409 выдаёт лишь 135 л.с. и 217 Н∙м. При этом Заволжский моторный завод сделал из «четыреста девятого» двигатель ZMZ Pro, который отличается чуть лучшими характеристиками, выдавая 149 «лошадей» и 235 «ньютонов». Сейчас Pro ставится только на коммерческую модель «Профи», но со временем этот мотор должен появиться на «Пикапах» и «Патриотах», благодаря чему внедорожники должны стать динамичнее.