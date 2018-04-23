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Транспорт и логистика

В Санкт-Петербурге до станции метро «Беговая» прошёл первый поезд

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня по новому участку Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена от станции «Приморская» до станции «Беговая» прошёл первый поезд!

Первый в России поезд метро прошёл под участком морской акватории! :)

  •  © Фото из открытых источников

Напомню — 19 апреля в Нижнем Новгороде прошёл первый поезд до станции метро «Стрелка»!

https://metrostroy-spb.ru/press/news/1293/

Санкт-Петербург, метро, Невско-Василеостровская линия
  • Нет аватара termometrix
    23.04.1819:44:09

    Е-е-е-ее-е

       

    #1029147
    • A_SEVER A_SEVER
      23.04.1819:44:34

         

      Пока так:

      •  © Фото из открытых источников
      •  © Фото из открытых источников
      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~20:13 23.04.18
      #1029148
      • Нет аватара termometrix
        23.04.1819:57:06

        Надеюсь, что справились с гидроизоляцией станции.

        #1029152
  • Нет аватара 0SD0S
    23.04.1820:29:34

    А-а-а-а… Теперь Приморская не конечная, пустых вагонов уже не будет    

    Но новости, безусловно, +

    #1029154
    • A_SEVER A_SEVER
      23.04.1820:35:19

      Теперь Приморская не конечная, пустых вагонов уже не будет
      Несколько дней ещё будет конечной, новые станции откроют в мае.    

      #1029156
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