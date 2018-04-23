В Санкт-Петербурге до станции метро «Беговая» прошёл первый поезд





© Фото из открытых источников

Сегодня по новому участку Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена от станции «Приморская» до станции «Беговая» прошёл первый поезд!

Первый в России поезд метро прошёл под участком морской акватории! :)





© Фото из открытых источников

Напомню — 19 апреля в Нижнем Новгороде прошёл первый поезд до станции метро «Стрелка»!