В Санкт-Петербурге до станции метро «Беговая» прошёл первый поезд
Сегодня по новому участку Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена от станции «Приморская» до станции «Беговая» прошёл первый поезд!
Первый в России поезд метро прошёл под участком морской акватории! :)
Напомню — 19 апреля в Нижнем Новгороде прошёл первый поезд до станции метро «Стрелка»!
23.04.1819:44:09
23.04.1819:44:34
23.04.1819:57:06
23.04.1820:29:34
23.04.1820:35:19 Несколько дней ещё будет конечной, новые станции откроют в мае.