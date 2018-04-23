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В Ростовской области началось строительство Багаевского гидроузла.

Багаевский гидроузел — это уникальное сооружение, разработанное с применением новейших технологий в гидротехническом строительстве. Оно создается впервые на территории России, и имеет приоритетное значение в развитии нашей транспортной системы. Реализация проекта обеспечит безопасные условия судоходства, позволит повысить транспортную доступность и провозную способность водного транспорта, как в целом по всей единой глубоководной системе Европейской части России, так и в Донском регионе. Строительство гидроузла также обеспечит экономию водных ресурсов, позволит улучшить условия всех водопользователей в бассейне Нижнего Дона, обеспечит стабильные уровни у водозаборов питьевого водоснабжения.





© Фото из открытых источников

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