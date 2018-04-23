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Судостроение и судоходство

В Ростовской области началось строительство Багаевского гидроузла

  •  © Фото из открытых источников

В Ростовской области началось строительство Багаевского гидроузла.

Багаевский гидроузел — это уникальное сооружение, разработанное с применением новейших технологий в гидротехническом строительстве. Оно создается впервые на территории России, и имеет приоритетное значение в развитии нашей транспортной системы. Реализация проекта обеспечит безопасные условия судоходства, позволит повысить транспортную доступность и провозную способность водного транспорта, как в целом по всей единой глубоководной системе Европейской части России, так и в Донском регионе. Строительство гидроузла также обеспечит экономию водных ресурсов, позволит улучшить условия всех водопользователей в бассейне Нижнего Дона, обеспечит стабильные уровни у водозаборов питьевого водоснабжения.

  •  © Фото из открытых источников

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Ростовская область, Багаевский гидроузел
  • Нет аватара termometrix
    23.04.1822:17:51

    Багаевский гидроузел — проектируемый низконапорный гидроузел, который должен быть построен на реке Дон в Ростовской области к 2020 году. Будущий гидроузел будет располагаться на 3089 км Единой глубоководной системы, вблизи хутора Арпачин и острова Арпачинский. Он должен будет стать четвертым низконапорным гидроузлом, после уже существующих Кочетовского (1920), Николаевского (1974) и Константиновского (1982).

    В состав гидроузла должны войти водосливная плотна, земляная плотина (длиной 220 метров), судоходный двухниточный шлюз (с габаритами камер 155 метров в длину и 18 метров в ширину), и рыбопропускное сооружение. Максимальный напор должен составить 3,7 метра.

    Строительство низконапорных шлюзов на Нижнем Дону, к которым относится Багаевский гидроузел, было запроектировано еще при строительстве Волго-Донского канала для обеспечения гарантированных глубин до выхода в Азовское море. В 1967 году вышло постановление Минречфлота РСФСР об увеличении гарантированной глубины с 365 см до 400 см для чего в 1974 году был сдан в эксплуатацию Николаевский гидроузел, а в 1982 году — Константиновский гидроузел. После его ввода в эксплуатацию проблемным для судоходства остался участок реки ниже Кочетовского гидроузла, протяженностью 114 км. Решить проблему должно было строительство Багаевского гидроузла, работы над проектом которого начались в первой половине 1980-х годов. Но запланированное на конец 1980-х строительство было отменено из-за экономической ситуации и протестов общественности.

    После ввода в эксплуатацию второй нитки Кочетовского шлюза в 2008 году вопрос о строительстве Багаевского гидроузла был вновь поднят на рассмотрение. Новый гидроузел был включен в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Сроки проектиования были заявлены с 2016 по 2017 годы, а непосредственно строительство — с 2018 по 2020 годы. Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета — 22 млрд. рублей, включая проектные работы.

     http://cruiseinform.ru/pl...don/gidrouzel-bagaevskiy/ 

    Ожидаемый срок сдачи — конец 2020 г.

    #1029194
  • Иван Кротов Иван Кротов
    23.04.1822:57:05

    Не уверен что это хорошая идея, сам принцип частого перекрытия рек не очень правильный, во первых нерест рыбы не очень понятен, а во вторых самотчистка реки снижается, русло заболачивается. А с точки зрения транспорта то наверно правильнее построить больше терминалов в Азове и Таганроге и увеличить емкость ж.д. и тогда река будет целой и задача выполнена. Сейчас вода в волге от Ярославля до Астрахани 2 года идет вместо 6 месяцев, а там примерно 8 каскадов. Одно делать шлюзы для борьбы с паводком, а другое для всего остального.

    #1029211
    • rvk rvk
      23.04.1823:17:41

      Река давно уже не целая, и её надо спасать. Просто не трогать уже не поможет, надо что-то делать. Берега заросли тростником, старожилы говорят такого не было никогда. Река обмелела, но страшнее всего это то что запасы рыбы уменьшились просто катастрофически. Дошли до того, что в этом году введен нерестовый запрет на тарань и плотву. Повторяю — обычную тарань и обычную плотву!

      Так что, думать что с Доном все нормально, и можно что-то испортить это наивно. Испортить тут уже ничего по сути нельзя, хуже некуда. Конечно строительство гидроузла не решит всех проблем, но частично решит, так как приведет уровень Дона к нормальным значениям, а значит вернет для рыбы привычную среду обитания. К тому же увеличение глубин создаст сложности для браконьеров, не так легко будет вынимать рыбу громадным бреднями и сетями, тралить и т. д. Но конечно нужно и другие меры принимать, но это уже другая тема, главное, что гидроузел точно не навредит, так как вредить тут уже нечему.

      #1029218
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