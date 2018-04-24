Видео с завода, где производят смарт-терминалы Эвотор

На производство Эвоторов работает два завода: в Клину и Твери. Каждую неделю они могут изготовить до 15 000 смарт-терминалов. На заводе в Клину занимаются тонкой технической работой: платы, матрицы, конденсаторы. В Твери — сборочный цех, оттуда уже готовые смарт-терминалы уезжают на склад.

Что общего у Эвотора и Теслы и почему смарт-терминалы работают без подзарядки так долго? Раскрываем тайны!

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