

автосалон в Эссене, Германия

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LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross поступают в продажу на европейский рынок. Первыми странами, получившими автомобили, стали Германия, Австрия и Венгрия. До конца апреля машины появятся в Словакии, Сербии и Болгарии.

В странах Европы доступны автомобили в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 л, механической или автоматизированной трансмиссиями. Цены стартуют от 11 990 Евро.

Обе новые модели были сертифицированы на соответствие требованиям ЕС по безопасности и экологичности. В частности, автомобили отвечают экологическим нормам ''Евро-6''.

Еще до старта продаж LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross были тепло встречены журналистами и широкой публикой на автомобильных выставках Европы: в Будапеште, Братиславе, Белграде, Вене и Эссене.

Ранее на европейский рынок вышел седан LADA Vesta. В 2017 году австрийское общество OAMTC Austria (аналог немецкого ADAC) назвало седан LADA Vesta ''Автомобилем года в Австрии'' в категории ''Компактный автомобиль класса В''. Эксперты оценивали машины по двум главным критериям — безопасность и экономическая эффективность.