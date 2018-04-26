Ленинградская АЭС-2: на энергоблоке № 2 приступили к сварке главного циркуляционного трубопровода

Пока на энергоблоке № 1 ЛАЭС-2 начался очередной этап опытно-промышленной эксплуатации, на энергоблоке № 2 во всю идет строительство. Так на втором энергоблоке приступили к одному из ключевых событий сооружения атомной станции — началу сварки главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Это важнейшая тепломонтажная операция, напрямую влияющая на сроки пуска энергоблока.

«Проектом производства работ на выполнение этой важной операции отводится 108 суток. Учитывая уже наработанный опыт, генподрядчик планирует завершить сварку на четыре дня раньше, гарантируя при этом высокое качество производства работ. Задача заказчика строительства ЛАЭС-2 — обеспечить надежное функционирование системы контроля за выполнением сварки ГЦТ», — рассказал главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

Главный циркуляционный трубопровод, общей длиной около 160 метров, соединяет основное оборудование первого контура: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. ГЦТ предназначен для циркуляции теплоносителя, охлаждающего активную зону, и передачи тепла к парогенераторам.

Тем временем завершена сборка и сварка конструкции купола внутренней защитной оболочки (ВЗО) ректороного здания второго энергоблока. Купол строится на двух стендах, расположенных в непосредственной близости от энергоблока — где по раздельности строителями происходит сборка так называемых «юбки» и «тюбетейки».

На следующем этапе элементы купола будут подняты на высоту внутренней защитной оболочки реакторного здания — это около 40 метров.