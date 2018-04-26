Обзор: в марте 2018 в России открылось 18 предприятий Агропрома

В марте открылось 18 новых предприятий, из них относительно крупных 10.

1. На Ставрополье открылся тепличный комбинат по выращиванию огурцов

Тепличный комбинат «Андроповский» общей площадью свыше 10 га и мощностью до 6 тыс. тонн продукции в год открылся в селе Солуно-Дмитиревском Ставропольского края.

Инвестиции превысили 1,5 млрд рублей.

Cоздано порядка 180 рабочих мест.

2. В ГК «Агро-Белогорье» завершилось комплектование поголовьем пяти новых свиноводческих комплексов

Поэтапный запуск производственных площадок продолжается в рамках инвестиционного проекта холдинга по наращиванию производственных мощностей. Каждый СК принял по пять партий ремонтных свинок с интервалом в один месяц между поставками. В марте заключительная партия была доставлена на площадку «Грайворонского СК» близ села Богун-Городок Белгородской области.

На сегодняшний день все пять новых комплексов холдинга полностью укомплектованы поголовьем. Общее количество завезенных животных составило 26,9 тыс. голов.

Общая стоимость проекта составила 9,7 млрд. рублей.

3. В Краснодарском крае запущена первая очередь крупной молочно-товарной фермы





© Фото из открытых источников

В станице Новопластуновской Павловского района запущена первая очередь одной из крупнейших в России молочно-товарных ферм.

На ферме ПАО «Родина» (входит в агрохолдинг «Степь») будет содержаться стадо в 4000 голов КРС, в том числе — 1800 фуражных коров. Наполнение фермы планируется за счет собственного поголовья.

Объем инвестиций в молочно-товарную ферму составил 800 млн рублей.

4. В Коми завершено строительство крупнейшего в регионе молочного комллекса





© Фото из открытых источников

ООО «Южное» открыло в поселке Гуляшор Прилузского района животноводческий комплекс. Ферма в Гуляшоре — крупнейшая из построенных в Коми за последние 30 лет. Здесь должны разместиться 1200 коров.

Инвестиции составили почти 555 млн рублей.

5. Новый молочный комбинат открыт в Ставропольском крае





© Фото из открытых источников

В Невинномысске открылся Казьминский молочный комбинат, созданный по инициативе 4-х сельхозпредприятий Кочубеевского района, производящих 70 тонн молока в сутки. Для производства продукции используется высококачественное натуральное молоко собственного производства. Контроль всех без исключения этапов производства молока: выращивание кормов, содержание животных, современные доильные залы, новое молочное оборудование завода, оснащённые заводские лаборатории позволяют выпускать качественные, натуральные и вкусные продукты.

На предприятии будет производиться широкий ассортимент молочной продукции, включая выдержанные сыры возрастом от 3 месяцев до 1 года.

Стоимость проекта составила 750 млн рублей.

Создано 194 новых рабочих места.

6. Завод по переработке биологических отходов открыт в Псковской области

В Великолукском районе Псковской области заработал крупнейший на Северо-Западе России завод по переработке биологических отходов. В сутки предприятие может перерабатывать 150 тонн отходов, производство автоматизировано. Сырье для переработки принимается с мясокомбинатов, животноводческих комплексов, ферм и личных подсобных хозяйств всего Северо-Запада России. Под воздействием высокой температуры оно высушивается, стерилизуется и измельчается. Конечный продукт — жир и мясо-костная мука — широко применяются в косметологии, фармакологии, парфюмерной промышленности и при производстве биоудобрений.

Стоимость объекта — 1,2 млрд рублей.

На производстве занято 250 человек.

7. Линии производства йогурта и творожков запустили в Омске

На Омском молочном заводе «Манрос М» (принадлежит PepsiCo) реализован инвестиционный проект по расширению производства.

Ввод в эксплуатацию новых линий позволит увеличить ассортимент выпускаемой продукции на 12 позиций, а общую производственную мощность завода с 300 до 350 тонн готовой продукции в сутки, дополнительно создать два десятка новых рабочих мест.

Стоимость проекта ориентировочно составляет около 350 млн рублей.

8. В Брянской области открыт цех по производству премиксов‍





© Фото из открытых источников

Одно из ведущих предприятий Погарского района ООО «Молоко» в последние годы активно развивает производственные мощности. 5 марта здесь открыли новый цех по производству премиксов — сухих сбалансированных смесей для выпойки телят, поросят и ягнят.

9. В Череповце запустили новое хлебопекарное производство





© Фото из открытых источников

2 марта в Череповце Вологодской области открыли производство сливочных булочек, печь которые будут по французской рецептуре.

Пекарня «Счастливочная» (создана на базе «Русского бисквита») стала первым предприятием в городе, которое будет работать в качестве резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Общие инвестиции в производство составят 361 млн рублей.

10. Новая птицефабрика в Калининградской области запускает первые корпуса





© Фото из открытых источников

Более 90 тысяч суточных цыплят-бройлеров поселятся этой весной в трех только что отстроенных птичниках новой птицефабрики агрохолдинга «ДолговГрупп» в пос. Февральское Краснознаменского района Калининградской области.

Более мелкие проекты

11. Предприятие «Ямальские олени» запустило новый консервный цех

12. Модернизированная животноводческая ферма открыта в Подмосковье

13. Тридцать четвёртая роботизированная молочная ферма открылась в Калужской области

14. Новый цех по переработке молока открыт на Сахалине

15. Комплекс по товарной обработке фруктов открыт в Краснодарском крае

16. Ферма на 365 голов построена в Хабаровском крае

17. В Коми открылся новый хлебозавод

18. Семейная ферма на 120 голов открыта в Иркутской области

Итого

18 новых предприятий

Из них 3 с инвестициями более 1 млрд. рублей.

Фермы КРС — 6 (7020 голов)

Птицефабрики — 1

Теплицы — 1 (10 га)

Свиноводство — 1

Переработка — 8

Логистика — 1

Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 15 млрд рублей.

У двух проектов размер инвестиций неизвестен.