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Новый мясоперерабатывающий завод ГК «Черкизово» в Кашире

  •  © 360tv.ru

Производство по переработке, по изготовлению мясопродуктов группы «Черкизово» в Топканово Каширского района Московской области позволило создать 200 рабочих мест.

В сутки на нем будут производить 100 тонн колбасных изделий. Инвестиции в проект составили более 7 миллиардов рублей.

Планируется, что в июне завод в Кашире выйдет на стабильную мощность. Сейчас нанято порядка 90 человек. Порядка 50% из них — жители Каширского района, еще 30% — из ближайших районов. Оставшиеся 20% — узкоспециализированные специалисты, которых нанимали со всей страны.

Сырье на завод будет поступать с предприятий Группы.

https://360tv.ru/news/dengi/mjasopererabatyvajuschij-zavod-v-kashire-planiruet-vyjti-na-stabilnuju-moschnost-v-ijune/

Московская область, Черкизово, мясопереработка
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    26.04.1821:59:13

    «Черкизово» утверждает, что это будет крупнейший мясоперерабатывающий завод в России.

    #1030323
    • Нет аватара luboy
      26.04.1822:35:04

      Когда завод начал работать?

      #1030346
      • Нет аватара pavel_web
        27.04.1801:46:44

        он работал c 1994. Лет 10 поработал и перестал. Сейчас идёт реконструкция.

        #1030388
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