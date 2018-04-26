Новый мясоперерабатывающий завод ГК «Черкизово» в Кашире

Производство по переработке, по изготовлению мясопродуктов группы «Черкизово» в Топканово Каширского района Московской области позволило создать 200 рабочих мест.

В сутки на нем будут производить 100 тонн колбасных изделий. Инвестиции в проект составили более 7 миллиардов рублей.

Планируется, что в июне завод в Кашире выйдет на стабильную мощность. Сейчас нанято порядка 90 человек. Порядка 50% из них — жители Каширского района, еще 30% — из ближайших районов. Оставшиеся 20% — узкоспециализированные специалисты, которых нанимали со всей страны.

Сырье на завод будет поступать с предприятий Группы.