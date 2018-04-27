РКС завершил производство многоспектральных камер для первого спутника системы «Арктика»

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») завершили разработку и изготовили комплект многозональных сканирующих устройств (МСУ-ГСМ; камеры, передающие изображения в разных спектрах со спутников) для первого аппарата новой спутниковой системы «Арктика».

«Приборы переданы НПО им. С. А. Лавочкина (предприятие — изготовитель спутников „Арктика-М“) для установки на космический аппарат. Запуск первого космического аппарата „Арктика-М“ запланирован на 2019 год», — сказали в пресс-службе РКС.

В РКС уточнили, что по набору оборудования спутник будет аналогичен метеорологическим геостационарным аппаратам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) серии «Электро-Л». Аппарат «Арктика-М» будет размещен на высокоэллиптической орбите (орбита, на которой самая удаленная от Земли точка орбиты аппарата во много раз превышает ближайшую), что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются геостационарным комплексом «Электро-Л».

"Орбита «Арктики» имеет свои особенности — аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. Все это повышает риски получения дополнительных деформаций изображения и требует использования специальных процедур нормализации, которые будут эффективны только при наличии высокоточных измерений параметров движения съемочной системы", — пояснил главный конструктор МСУ-ГСМ Юрий Гектин.

По его словам, специалисты учли эти особенности и использовали весь опыт, накопленный в ходе эксплуатации первых двух аппаратов серии «Электро-Л». В приборах удалось существенно повысить точность измерений и координатной привязки, добавил он.

В пресс-службе РКС сообщили, что на каждый аппарат комплекса «Арктика-М» установят по два прибора МСУ-ГСМ, которые будут резервировать друг друга, повышая надежность системы, они также смогут работать одновременно. «В ходе работ по созданию МСУ-ГСМ была повышена радиационная стойкость всего прибора и его отдельных компонентов», — отметили в холдинге.

Спутники «Арктика-М»

Ранее начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем Роскосмоса Валерий Заичко сообщал, что госкорпорация планирует до 2025 года вывести на орбиту пять спутников «Арктика-М». В создании спутников также участвует компания «Российские космические системы», которая отвечает за разработку бортовой аппаратуры.

По его словам, запуски аппаратов системы «Арктика» планируются в 2019, 2021, 2023, 2024 и 2025 годах.

Космические аппараты «Арктика-М», создаваемые НПО им. С. А. Лавочкина, предназначены для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Эти спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги.

Кроме того, аппараты должны будут обеспечить Росгидромет данными для прогноза погоды, отслеживать чрезвычайные ситуации, проводить экологический контроль окружающей среды.