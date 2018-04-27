Предприятие Росатома поставило оборудование для нового солезавода в Калининградской области

На строящемся в Калининградской области солезаводе ООО «Варница» завершен монтаж основного технологического оборудования — выпарных аппаратов, разработанных и поставленных АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») в рамках контракта, заключенного в декабре 2015 года.

Оборудование установлено на 10-метровой отметке производственного цеха, ведется обвязка трубопроводами, монтируются вспомогательные системы. Летом текущего года, после окончания строительно-монтажных работ, специалисты предприятия приступят к пуско-наладке и поэтапному запуску первой выпарной батареи солезавода в опытно-промышленную эксплуатацию. Параллельно ведется монтаж второй выпарной батареи и подготовка к пуско-наладке. Мощность завода составит 400 тыс. тонн соли в год. Объем инвестиций в строительство и технологическое оборудование завода — 2,5 млрд рублей

На солезаводе будут утилизироваться рассолы, образующиеся при строительстве подземных хранилищ природного газа, необходимых для стратегических нужд по обеспечению Калининградской области газом.

Вода, закачиваемая через скважину на глубину более 1000 метров, растворяет находящийся там соляной пласт, образуя пустоты-каверны — подземные резервуары. Образующийся при этом насыщенный раствор соли откачивается на солезавод, где при помощи выпарных установок производится разделение рассола на чистую воду и соль. Вода при этом возвращается обратно для дальнейшего размыва подземного соляного пласта.