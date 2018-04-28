На заводе «Санофи-Авентис-Восток» в Орле модернизируют производство инсулина

На заводе «Санофи-Авентис Восток» запущена новая инспекционная машина для сверхточного оптического контроля качества выпускаемой продукции.

Оборудование проводит высокоточный оптический контроль растворов и суспензий в картриджах, скорость проверки составляет 400 картриджей в минуту. Предполагается, что работа машины должна повысить эффективность контроля качества выпускаемой продукции до 98-99%, что в несколько раз выше, чем на ранее работавшем оборудовании.

В ближайшие месяцы на заводе предполагается переход на полный производственный цикл изготовления инновационного инсулина и расширение экспортного потенциала.

«Санофи-Авентис Восток» экспортирует орловские инсулины в Европу с лета 2017. В начале 2018 года завод успешно прошел плановую европейскую инспекцию и подтвердил европейский GMP сертификат до 2020 года, что позволяет продолжить экспорт инсулинов в страны Евросоюза в рамках специального инвестиционного контракта.

Французская фармацевтическая корпорация Sanofi до 2027 года собирается вложить в модернизацию ЗАО «Санофи-Авентис Восток» почти 900 млн рублей.