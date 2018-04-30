Самолеты Морской авиации ВМФ России на аэродроме Хмеймим

Сделанные в апреле 2018 года снимки самолетов Морской авиации ВМФ России на авиабазе Хмеймим в Сирии — противолодочного самолета Ил-38 (немодернизированного) и многофункциональных истребителей Су-30СМ.

Самолет Ил-38, хотя и похоже имеет закрашенный бортовой номер, однако, судя по элементом окраски, видимо, является одним из двух Ил-38 из состава 317-го смешанного авиационного полка Морской авиации ВМФ России с аэродрома Елизово (Камчатка), которые в марте были замечены во время перегона с Камчатки в Европейскую часть России.

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© ic.pics.livejournal.com Противолодочный самолет Ил-38 Морской авиации ВМФ России на аэродроме Хмеймим (Сирия), апрель 2018 года

Заснятый истребитель Су-30СМ морской авиации является хорошо известной машиной с бортовым номером «47» (серийный номер 10МК5 1404) постройки 2016 года из состава 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота, дислоцированного на аэродроме Саки в Крыму,

Истребитель Су-30СМ с бортовым номером «47» (серийный номер 10МК5 1404) Морской авиации ВМФ России на аэродроме Хмеймим (Сирия). Самолет несет подвешенные новые ракеты РВВ-СД средней дальности. 21.04.2018