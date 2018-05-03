Завод «Дорожных машин» запустил в производство уплотнитель ТКО UM-25 «Бурлак»
Завод «Дорожных машин» (г.Рыбинск, Ярославская область) наладил выпуск уплотнителя твердых коммунальных отходов UM-25 «Бурлак» с российским двигателем ЯМЗ 238.
Летом 2017 года уплотнитель ТКО UM-25 «Бурлак» прошел первичные обкаточные испытания на полигоне завода «Дорожных машин».
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WlHxRXB6NE4
Технические характеристики компактора ТКО UM-25:
|Масса эксплуатационная, т
|26,00
|Трансмиссия
|гидростатическая
|Количество вальцев, передняя/задняя ось, шт
|½
|Диаметр вальцев, мм
|1650
|Высота кулачков, мм
|200
|Скорость рабочая (вперед/назад), км/ч
|0…4,0/0…4,0
|Скорость транспортная (вперед/назад), км/ч
|0…12,0/0…12,0
|Ширина уплотняемой полосы
|3300
|Коэффициент уплотнения, кг/м3
|900…1100
|Удельное кулачков давление на грунт, кг/см2
|270
|Клиренс, мм
|900
|Тяговое усилие, т
|29,2
|Бульдозерное оборудование (ширина-высота-высота с решеткой), мм
|3500-1200-2000
|Двигатель:
|Модель
|ЯМЗ 238
|Тип
|дизельный
|Мощность, кВт (л.с.)
|220(300)
|Габаритные размеры
|Длина с отвалом — длина без отвала, мм
|8395 — 6765
|Ширина с отвалом — ширина по задним вальцам, мм
|3500 — 3300
|Высота, мм
|3775
|База, мм
|4000
|Емкость топливного бака, л
|900
|Бульдозерное оборудование (базовое)
|прямое
|Бульдозерное оборудование (по заказу)
полусферическое
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GF9hM4rtdeg
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- Великоросс
- 03.05.201817:26
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