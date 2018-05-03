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Производство

Завод «Дорожных машин» запустил в производство уплотнитель ТКО UM-25 «Бурлак»

  •  © dormashina.ru

Завод «Дорожных машин» (г.Рыбинск, Ярославская область) наладил выпуск уплотнителя твердых коммунальных отходов UM-25 «Бурлак» с российским двигателем ЯМЗ 238.

Летом 2017 года уплотнитель ТКО UM-25 «Бурлак» прошел первичные обкаточные испытания на полигоне завода «Дорожных машин».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WlHxRXB6NE4

Технические характеристики компактора ТКО UM-25:

Масса эксплуатационная, т26,00
Трансмиссиягидростатическая
Количество вальцев, передняя/задняя ось, шт½
Диаметр вальцев, мм1650
Высота кулачков, мм200
Скорость рабочая (вперед/назад), км/ч0…4,0/0…4,0
Скорость транспортная (вперед/назад), км/ч0…12,0/0…12,0
Ширина уплотняемой полосы3300
Коэффициент уплотнения, кг/м3900…1100
Удельное кулачков давление на грунт, кг/см2270
Клиренс, мм900
Тяговое усилие, т29,2
Бульдозерное оборудование (ширина-высота-высота с решеткой), мм3500-1200-2000
Двигатель:
МодельЯМЗ 238
Типдизельный
Мощность, кВт (л.с.)220(300)
Габаритные размеры
Длина с отвалом — длина без отвала, мм8395 — 6765
Ширина с отвалом — ширина по задним вальцам, мм3500 — 3300
Высота, мм3775
База, мм4000
Емкость топливного бака, л900
Бульдозерное оборудование (базовое)прямое
Бульдозерное оборудование (по заказу)

полусферическое

  •  © dormashina.ru
  •  © dormashina.ru
  •  © dormashina.ru
  •  © dormashina.ru
  •  © dormashina.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GF9hM4rtdeg

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https://dormashina.ru/produkciya/uplotniteli/um-25.html

Ярославская область, завод Дорожных машин, спецтехника
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