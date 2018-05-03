Добавить статью
Энергетика и ТЭК

В Германии началось строительство участка газопровода «Северный поток-2»

  • Работы по подготовке строительной площадки под приемный терминал газопровода «Северный поток — 2» вблизи Лубмина
  • Работы по подготовке строительной площадки под приемный терминал газопровода «Северный поток — 2» вблизи Лубмина
  •  © welt.de

Работы по подготовке строительной площадки под приемный терминал газопровода «Северный поток — 2» и служебные помещения начались в немецком городе Лубмин (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания).

«Мы движемся в рамках наших производственных планов», — заявил представитель компании оператора будущего газопровода.

Ранее в этом году проект получил все необходимые разрешения на строительство от германских надзорных ведомств.

Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном повторит.

Он пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

 https://www.welt.de/regio...kt-wird-schon-gebaut.html 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://tass.ru/ekonomika/5174232

Северный поток-2, Газпром, Германия
  • Нет аватара Инженер2015
    03.05.1818:49:40

    разве разрешение у всех получили? по моему дания еще не дала добро…

    как бы не вышло так что деньги потратили, а разрешение так и не дали…

    #1032232
    • Нет аватара NeoGeography
      03.05.1819:00:49

      разве разрешение у всех получили? по моему дания еще не дала добро…
      И Дания ещё не дала, и Швеция, и даже Россия ещё не дала. Тем не менее, у крупных проектов — своя логика действий, и есть серьёзные основания полагать, что караван будет неспешно, по графику, двигаться, несмотря на лай собак в твиттерах. Остановить строительство может только какой-то эпический форс-мажор, каковой после неудач с МН17 и с новичками всякими придумать будет сложновато. Да и бюргеры хорошо понимают резоны. Из США может пойти только сжиженный газ, а он всегда как минимум будет в два раза дороже несжиженного. Так что Дания ответственно подойдёт к поставленной ей задаче.

      #1032233
  • Alexander V Alexander V
    03.05.1819:36:58

    Было бы так сильно надо, нагрузили бы первый. Он загружен на 50%. Знаю, что есть ограничение, только смысл непонятен.

    #1032239
    • Нет аватара Александр Владимирович
      03.05.1819:46:04

      обход не стабильной Украины,вот весь смысл,завтра у них придут к власти совсем отбитые селюки и реально начнут взрывать укр ГТС на зло москалям,вот тогда то Европа взвоет,перестраховываются,как говориться лучше перебдеть чем не до бдеть,ну и платить лишние 3 лярда$ украм за транзит у Газпрома тоже нет желания   

      #1032240
    • Нет аватара luboy
      03.05.1819:46:47

      Загружен на 100%.

      #1032241
      • Alexander V Alexander V
        03.05.1819:49:53

        Загружен на 50%, увеличивали загрузку на короткое время.

        #1032242
        • Нет аватара Aleksgr8
          03.05.1821:06:30

          Загружен не на 100% так как действует контракт с украиной, что после арбитража обязывает качать по 110м3. До результатов арбитража действовал закон по разрешенной загруженности газопровода опал на 50%, который продвигали противники сп1! Запрет теперь устранен.

          #1032258
          • Alexander V Alexander V
            03.05.1821:11:59

            Ограничения были со стороны ЕС, что-то вроде борьбы с монополией. Там как раз было прописано, что СП не может перекачивать более 50% от мощности.

            #1032260
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,