В Германии началось строительство участка газопровода «Северный поток-2»
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- Работы по подготовке строительной площадки под приемный терминал газопровода «Северный поток — 2» вблизи Лубмина
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Работы по подготовке строительной площадки под приемный терминал газопровода «Северный поток — 2» и служебные помещения начались в немецком городе Лубмин (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания).
«Мы движемся в рамках наших производственных планов», — заявил представитель компании оператора будущего газопровода.
Ранее в этом году проект получил все необходимые разрешения на строительство от германских надзорных ведомств.
Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном повторит.
Он пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
https://www.welt.de/regio...kt-wird-schon-gebaut.html
- Великоросс
- 03.05.201818:17
- 9
03.05.1818:49:40
03.05.1819:00:49 И Дания ещё не дала, и Швеция, и даже Россия ещё не дала. Тем не менее, у крупных проектов — своя логика действий, и есть серьёзные основания полагать, что караван будет неспешно, по графику, двигаться, несмотря на лай собак в твиттерах. Остановить строительство может только какой-то эпический форс-мажор, каковой после неудач с МН17 и с новичками всякими придумать будет сложновато. Да и бюргеры хорошо понимают резоны. Из США может пойти только сжиженный газ, а он всегда как минимум будет в два раза дороже несжиженного. Так что Дания ответственно подойдёт к поставленной ей задаче.
03.05.1821:07:31
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