В Ставропольском крае заложен виноградник

28 апреля в селе Старомарьевка Грачевского района на территории фермерского хозяйства «Покровский С. В.» был заложен первый в районе виноградник.

На территории 6 га фермер Симеон Покровский будет выращивать как технические, так и столовые сорта винограда: «Левокумский устойчивый», «Августин», «Восторг». В самых ближайших планах — увеличение площадей посадки до 20 га.