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Агропром и пищевая промышленность

В Ставропольском крае заложен виноградник

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28 апреля в селе Старомарьевка Грачевского района на территории фермерского хозяйства «Покровский С. В.» был заложен первый в районе виноградник.

На территории 6 га фермер Симеон Покровский будет выращивать как технические, так и столовые сорта винограда: «Левокумский устойчивый», «Августин», «Восторг». В самых ближайших планах — увеличение площадей посадки до 20 га.

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Ставропольский край, виноградники
  • Великоросс Великоросс
    03.05.1818:47:03

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    Отредактировано: Великоросс~18:47 03.05.18
    #1032231
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