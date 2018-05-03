В Ставропольском крае заложен виноградник
28 апреля в селе Старомарьевка Грачевского района на территории фермерского хозяйства «Покровский С. В.» был заложен первый в районе виноградник.
На территории 6 га фермер Симеон Покровский будет выращивать как технические, так и столовые сорта винограда: «Левокумский устойчивый», «Августин», «Восторг». В самых ближайших планах — увеличение площадей посадки до 20 га.
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- Великоросс
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