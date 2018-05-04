На «ТАНТК им. Г.М. Бериева» сдан очередной противолодочный самолет Ту-142МК

Завершен капитальный ремонт очередного дальнего противолодочного самолета Ту-142МК с бортовым номером «54». Ремонт произведен в Таганроге на ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в ОАК).

После завершения необходимых испытаний самолет был передан на Краснознаменный Северный флот экипажу морской авиации и успешно совершил перелет к месту своего постоянного базирования.

Самолету было присвоено имя «Владимир Дубинский» в честь полковника Владимира Ивановича Дубинского — первого командира 76-го отдельного противолодочного авиационного полка ВВС Северного флота.

Важной составляющей деятельности ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», является капитальный ремонт самолетов Ту-142М авиации ВМФ России, и это не случайно. Дело в том, что 1975 году в Таганрог на завод № 86 было перенесено производство Ту-142 из Куйбышева. Для этого самолета здесь даже была проведена модернизация производства и построена новая ВПП длиной 2352 метра. Позже завод № 86 вошел в состав ТАНТК им. Бериева. Производство самолета продолжалось здесь вплоть до 1994 года, всего на двух заводах в Куйбышеве и Таганроге было произведено около 100 машин.

Для продления сроков эксплуатации строевые Ту-142МК, Ту-142МЗ и Ту-142МР регулярно проходят капитально-восстановительный ремонт на ТАНТК им. Г.М. Бериева. Ежегодно в Таганрог для этого прибывает с флотов по несколько таких самолетов.