ЧМЗ освоил серийный выпуск автомобильных кранов КС-45734 ЧЕЛЯБИНЕЦ «Серия Плюс»

Челябинский механический расширил модельный ряд. С июня 2017 года предприятие освоило серийный выпуск автомобильных кранов КС-45734 ЧЕЛЯБИНЕЦ «Серия Плюс» грузоподъемностью 16 тонн. Преимущества модели.

Новый автокран КС-45734 в базовой комплектации способен поднимать грузы массой до 16 тонн на вылете стрелы 4 метра, при этом 6-тонный груз можно будет поднять на высоту 19,3 метров.

Это стало возможным благодаря:

— трехсекционной стреле длиной 19,0 метров с профилем овоидного типа; - усиленной поворотной раме, с опциональной возможностью установки дополнительных противовесов;

— нижней раме с выдвижными опорами, образующими опорный контур размером 4,7×5,2 метра (предусмотрена работа на неполном опорном контуре 4,7×2,3 метра в ограниченном пространстве строительной площадки). Для простоты и ускорения перевода автокрана в рабочее положение при частых перестановках автокрана на стройплощадке предусмотрено крепление подпятников непосредственно на аутригерах.

Кроме того, базовая комплектация автокрана оснащена современной кабиной оператора с улучшенной эргономикой рабочего места: комфортабельное кресло с подголовником и возможностью регулировки по вылету и углу наклона спинки, встроенный пульт управления и обдув лобового и бокового стекол, широкая зона работы переднего и наличие верхнего стеклоочистителя, форточка в боковом стекле, солнцезащитная шторка, фонари и плафон освещения. Управление крановыми операциями осуществляется от рычагов, расположенных по бокам кресла.

Высокая производительность выполняемых работ на автокране достигается за счет ряда технических решений:

+пятикратная запасовка грузового каната, которая обеспечивает высокую скорость подъема-опускания груза и сокращает время подачи крюка для строповки груза;

+подпятники низкой массы (~15кг.) с возможностью крепления непосредственно на штоках аутригеров, что обеспечивает простоту и легкость установки автокрана в рабочее положение при частых перестановках на стройплощадке;

+управление выносными опорами с двух сторон автокрана;

+отсек гидрораспределителя управления выносными опорами с LED-подсветкой защищен от попадания пыли и влаги, что обеспечивая быстрый доступ к рукояткам управления в любое время суток в любых климатических условиях.Опционально новый 16-тонный кран может быть оснащен:

1. Противовесами массой до 4 тонн (1 тонн + 3 тонны), что увеличивает грузоподъемность на максимальном вылете в 18 метров в 2,2 раза (без противовеса — 0,7 тонн, с противовесом 4 тонны — 1,6 тонны);

2. Гуськом длиной 7 метров, способным поднять груз массой 2,3 тонны на высоту 26 метров.

3. Монтажной люлькой для работы бригады из двух человек на высоте до 22 метров.

4. Оборудованием для работы с опасными грузами (ядовитые, взрывчатые и радиоактивные вещества) массой до 16 тонн.