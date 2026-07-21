40+метров — не предел: АО «ЧМЗ» представляет автокраны, способные выполнять высотные задачи
Челябинский механический завод вывел на отечественный рынок автокраны грузоподъемностью 32-40 тонн с длиной стрелы более 40 метров. До этого в данном сегменте на российском рынке подобную технику предлагали импортные производители.
В июле завод отгрузил заказчику (крупной компании из Сургута) первую партию автокранов КС-55733 грузоподъемностью 32 тонны — длина стрелы этих машин достигает 41 метр. Автокраны смонтированы на отечественные шасси КАМАЗ‑65222 (6×6) и КАМАЗ‑63501 (8×8). Разработка новых крановых установок стала ответом на запросы крупных подрядчиков. Специалисты Инженерного центра АО «ЧМЗ» спроектировали несколько моделей грузоподъемностью 32, 35 и 40 тонн с длинными стрелами, адаптировав их для монтажа на отечественные серийные шасси «Урал» и «КАМАЗ».
Автокран КС-55733 «ЧЕЛЯБИНЕЦ» серии «СТ» создан для потребителей, которым необходима техника повышенной проходимости с длинной пятисекционной стрелой для выполнения высотных работ. Важное подтверждение статуса полностью отечественной продукции — внесение данных моделей в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Это свидетельствует о том, что производство техники ведется на территории РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ № 719
Особого внимания заслуживает модель автокрана грузоподъемностью 32 тонны с 41-метровой стрелой на трехосном вездеходном шасси. Ключевые характеристики техники:
|
Шасси
|
КАМАЗ-65222 (6×6)
|
Мощность двигателя
|
400 л.с.
|
КПП
|
1820 ТО (16ст)
|
Типоразмер шин
|
16.00 R20
|
Максимальная длина стрелы
|
41
|
Максимальный грузовой момент
|
126 тм
|
Максимальный вылет
|
34,2 м
|
Г/п на мах. вылете
|
0,45 т
|
Максимальная высота подъема
|
40 м
|
Г/п на мах. высоте подъема
|
6,3 т
|
Зона работы
|
30, 240-260 и 360 градусов (в зависимости от массы противовесов)
|
Мах. масса противовесов
|
8,5 т (1,0 т+3,0 т+4,5 т)
В настоящее время проходит расширенные испытания еще одна разработка АО «ЧМЗ» — автокран грузоподъемностью 40 тонн с длиной стрелы 42 метра на шасси КамАЗ-63501 (8×8).
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