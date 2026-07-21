Челябинский механический завод вывел на отечественный рынок автокраны грузоподъемностью 32-40 тонн с длиной стрелы более 40 метров. До этого в данном сегменте на российском рынке подобную технику предлагали импортные производители.

В июле завод отгрузил заказчику (крупной компании из Сургута) первую партию автокранов КС-55733 грузоподъемностью 32 тонны — длина стрелы этих машин достигает 41 метр. Автокраны смонтированы на отечественные шасси КАМАЗ‑65222 (6×6) и КАМАЗ‑63501 (8×8). Разработка новых крановых установок стала ответом на запросы крупных подрядчиков. Специалисты Инженерного центра АО «ЧМЗ» спроектировали несколько моделей грузоподъемностью 32, 35 и 40 тонн с длинными стрелами, адаптировав их для монтажа на отечественные серийные шасси «Урал» и «КАМАЗ».

Автокран КС-55733 «ЧЕЛЯБИНЕЦ» серии «СТ» создан для потребителей, которым необходима техника повышенной проходимости с длинной пятисекционной стрелой для выполнения высотных работ. Важное подтверждение статуса полностью отечественной продукции — внесение данных моделей в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Это свидетельствует о том, что производство техники ведется на территории РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 г.

Особого внимания заслуживает модель автокрана грузоподъемностью 32 тонны с 41-метровой стрелой на трехосном вездеходном шасси. Ключевые характеристики техники:

Шасси КАМАЗ-65222 (6×6) Мощность двигателя 400 л.с. КПП 1820 ТО (16ст) Типоразмер шин 16.00 R20 Максимальная длина стрелы 41 Максимальный грузовой момент 126 тм Максимальный вылет 34,2 м Г/п на мах. вылете 0,45 т Максимальная высота подъема 40 м Г/п на мах. высоте подъема 6,3 т Зона работы 30, 240-260 и 360 градусов (в зависимости от массы противовесов) Мах. масса противовесов 8,5 т (1,0 т+3,0 т+4,5 т)

В настоящее время проходит расширенные испытания еще одна разработка АО «ЧМЗ» — автокран грузоподъемностью 40 тонн с длиной стрелы 42 метра на шасси КамАЗ-63501 (8×8).