Челябинский механический завод расширяет функционал спецтехники: предприятие отгрузило заказчику автокран Челябинец грузоподъемностью 16 тонн с электрическим приводом крановых операций.

Крановая установка смонтирована на шасси КАМАЗ-53602 (4×2) и оборудована дополнительным электрическим двигателем, который обеспечивает ее работу от электрической сети без привлечения двигателя шасси. Такое выполнение гарантирует плавность и точность операций, снижение эксплуатационных затрат и экологичность за счет отсутствия выбросов отработавших газов на рабочей площадке.

16-тонный автокран ЧЕЛЯБИНЕЦ задействуют при разгрузке агропромышленных поставок и удобрений.

Заказчик, который приобрел 16-тонный Челябинец, целенаправленно искал автомобильный кран с питанием от электрической сети переменного тока 380В/50Гц.

Для предприятия это решение оказалось выгодным сразу по нескольким причинам:

— Экономичность. Работа от электричества обходится дешевле, чем от дизельного двигателя шасси: снижаются затраты на топливо и обслуживание, увеличивается ресурс двигателя шасси.

— Удобство. Возможность проведения погрузочно-разгрузочных работ в закрытых или слабо проветриваемых складах или терминалах — упрощает логистику и исключает задымление помещения.

— Экологичность. Отсутствие выхлопных газов снижает углеродный след предприятия.

— Тихая работа. Низкий уровень шума делает эксплуатацию комфортнее для персонала.

Новинка дополняет уже существующую линейку АО «ЧМЗ»: ранее завод неоднократно отгружал автокраны с электрическим приводом грузоподъемностью 25 тонн.

Изготовление более компактной модели отражает стремление предприятия отвечать на запросы рынка — создавать энергоэффективную и маневренную технику, подходящую для разных задач и условий эксплуатации.

«Выпуск 16‑тонной модели серии „ЭКО“ — это логичный шаг в развитии нашей линейки электроприводных кранов. Мы чувствуем стремление организаций на снижение издержек, уменьшение стоимости владения автокранов, и готовы предложить технику, которая сочетает надежность, экономичность и удобство эксплуатации», — отметили на Челябинском механическом заводе.

На сегодняшний день опция электропривода доступна и для более «тяжелых» автокранов Челябинец грузоподъемностью 32-60 тонн.