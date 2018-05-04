БДК «Иван Грен» завершил испытания
3 мая завершена морская часть государственных испытаний большого десантного корабля «Иван Грен». Во время морских испытаний работа систем и комплексов корабля была предъявлена государственной приёмочной комиссии Министерства обороны РФ. Испытания проходили в Балтийском море при участии сдаточной команды завода и экипажа корабля.
В настоящее время БДК «Иван Грен» находится на акватории завода, на его борту начаты работы по ревизии технических средств и окончательной отделке. Планируется, что передача корабля заказчику состоится до конца мая.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 5000 т.
Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.
Максимальная скорость хода: 18 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 100 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ
ПЗРК «Игла»
04.05.1815:36:23 Правильная ошибка.
04.05.1816:16:09
04.05.1816:40:53
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04.05.1816:44:22
04.05.1817:13:21
04.05.1817:14:33 Добавил ТТХ корабля. Слишком маленькая дальность стрельбы. Для доставки боевой техники на острова в Арктике, плюс кораблям Северного флота для выхода в океан не надо проходить проливы. Какова вероятность высадки нашего морского десанта на территории страны НАТО?
04.05.1817:26:55
04.05.1817:33:19 Стран в мире много. И почему сразу высаживаться?
04.05.1817:34:35