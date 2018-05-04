БДК «Иван Грен» завершил испытания

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3 мая завершена морская часть государственных испытаний большого десантного корабля «Иван Грен». Во время морских испытаний работа систем и комплексов корабля была предъявлена государственной приёмочной комиссии Министерства обороны РФ. Испытания проходили в Балтийском море при участии сдаточной команды завода и экипажа корабля.

В настоящее время БДК «Иван Грен» находится на акватории завода, на его борту начаты работы по ревизии технических средств и окончательной отделке. Планируется, что передача корабля заказчику состоится до конца мая.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 5000 т.

Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 100 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

ПЗРК «Игла»