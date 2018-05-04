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Судостроение и судоходство

БДК «Иван Грен» завершил испытания

  •  © Фото с сайта aoosk.ru

3 мая завершена морская часть государственных испытаний большого десантного корабля «Иван Грен». Во время морских испытаний работа систем и комплексов корабля была предъявлена государственной приёмочной комиссии Министерства обороны РФ. Испытания проходили в Балтийском море при участии сдаточной команды завода и экипажа корабля.

В настоящее время БДК «Иван Грен» находится на акватории завода, на его борту начаты работы по ревизии технических средств и окончательной отделке. Планируется, что передача корабля заказчику состоится до конца мая.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 5000 т.

Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 100 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

ПЗРК «Игла»

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http://www.aoosk.ru/press-center/news/ispytaniya-bdk-ivan-gren-zaversheny/

Калининград, ПСЗ «Янтарь», БДК, 11711, Иван Грен
  • Katamaran Katamaran
    04.05.1815:36:23

    Испытания проходили в Балтийском море при участи сдаточной команды завода и экипажа корабля.
    Правильная ошибка.   

    К слову, недавняя авария вертолета — это не с ним случилось ли?

    Отредактировано: Katamaran~15:36 04.05.18
    #1032480
    • A_SEVER A_SEVER
      04.05.1816:16:09

      недавняя авария вертолета — это не с ним случилось ли?

      Я практически уверен — ты знаешь ответ на этот вопрос(т.к. СМИ про это писали), но всё равно его задаёшь. Зачем?

      Да, 12 апреля во время государственных испытаний БДК «Иван Грен» в Балтийском море разбился вертолёт Ка-29, оба пилота погибли. Упавший вертолёт был обнаружен на дне тральщиком «Иван Обухов» и поднят аварийно-спасательной службой Балтийского флота.

      #1032497
      • Михаил Зубков Михаил Зубков
        04.05.1816:40:53

        Очень обидно за погибших летчиков и разбитую технику. Разбор аварийного полета должен быть самым глубоким и нелицеприятным, с толковыми выводами и предложениями по всему кругу напрягов в морской авиации и кораблестроении.

        #1032507
  • Нет аватара ivania
    04.05.1815:43:34

    Наконец-то «домучали»

    #1032483
    • Katamaran Katamaran
      04.05.1815:48:23

      Наконец-то «домучали"

               

      Этот корабль, как и Горшков, проклят.

      #1032484
  • Нет аватара Integral78
    04.05.1816:44:22

    А вооружение на нем то что в википедии написано или всё сняли?

    Честно говоря не понимаю почему бы не впихнуть на него оморяченный солнцепек? Чем еще лучше можно обработать плацдарм перед высадкой десанта?

    Да и еще кто знает объясните на кой хрен они нам на северном флоте? Куда там десант высаживать? На Балтике было бы самое там, там можно хотя бы в случае чего высадиться в какой-нить стране Прибалтики)

    Отредактировано: Integral78~16:55 04.05.18
    #1032510
    • Нет аватара commodore
      04.05.1817:13:21

      Вот из-за того что кто-то, периодически, хочет в него что-то «впихнуть», он уже и строится и сдается столько лет. Первоначальный проект несколько раз меняли «по ходу пьесы»

      #1032517
    • A_SEVER A_SEVER
      04.05.1817:14:33

      А вооружение на нем то что в википедии написано
      Добавил ТТХ корабля.
      почему бы не впихнуть на него оморяченный солнцепек?
      Слишком маленькая дальность стрельбы.
      на кой хрен они нам на северном флоте?
      Для доставки боевой техники на острова в Арктике, плюс кораблям Северного флота для выхода в океан не надо проходить проливы.
      высадиться в какой-нить стране Прибалтики
      Какова вероятность высадки нашего морского десанта на территории страны НАТО?

      #1032518
      • Нет аватара Integral78
        04.05.1817:26:55

        Спасибо за ответ

        Ну,я думал в случае войны там и высаживаться.

        А в океане ему куда технику тащить? Как раз нонсенс, в Америку на 5-6 БДК?)

        #1032526
        • A_SEVER A_SEVER
          04.05.1817:33:19

          А в океане ему куда технику тащить?
          Стран в мире много. И почему сразу высаживаться?

          Наши БДК в основном используются в роли военных транспортов.

          #1032530
  • Нет аватара Александр Владимирович
    04.05.1817:34:35

    вот как в Сирию груженный сходит,тогда испытания можно будет назвать завершенными!!!    

    #1032531
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