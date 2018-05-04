​Петрозаводскмаш изготовил оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности

АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) успешно завершает первый после десятилетнего перерыва контракт на изготовление оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). На производственной площадке дочернего общества «АЭМ-технологии» ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» изготовлены валы для бумагоделательной машины.

Контракт на изготовление 50 VAC-валов длиной 10,5 метра был подписан летом 2017 г. Все литейные работы и мехобработка производились предприятием. Хорошее качество изделий и готовность предприятий к дальнейшему сотрудничеству позволили уже в этом году подписать ещё два контракта на поставку аналогичной продукции.