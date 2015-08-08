Спущен на воду малый ракетный корабль «Шквал»
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Сегодня в Отрадном на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» спущен на воду малый ракетный корабль «Шквал» — третий МРК проекта 22800 «Каракурт»!
Новый МРК разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург) и отличается от своего предшественника проекта 21631 лучшей мореходностью при сохранении ударных возможностей последнего. МРК «Шквал» первым из кораблей ВМФ России получил на вооружение новый зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М».
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ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
Заводской № 251 — заложен
Заводской № 252 — заложен
Заводской № 253 — заложен
Заводской № 257 — заложен
ФГУП «Судостроительный завод «Море»
Заводской № 254 — заложен
Заводской № 255 — заложен
Заводской № 256 — заложен
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»
Заводской № 801 — заложен в 2016 году
Заводской № 802 — заложен в 2016 году
Заводской № 803 — заложен в 2017 году
Заводской № 804 — в постройке
Заводской № 805 — в постройке
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-М»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
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