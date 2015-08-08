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Судостроение и судоходство

Спущен на воду малый ракетный корабль «Шквал»

Внимание! Этот пост будет дополнен фото после возвращения автора!

Сегодня в Отрадном на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» спущен на воду малый ракетный корабль «Шквал» — третий МРК проекта 22800 «Каракурт»!

Новый МРК разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург) и отличается от своего предшественника проекта 21631 лучшей мореходностью при сохранении ударных возможностей последнего. МРК «Шквал» первым из кораблей ВМФ России получил на вооружение новый зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М».

Серия:

ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

Заводской № 251 — заложен 24.12.2015 — спущен 29.07.2017 — «Ураган»

Заводской № 252 — заложен 24.12.2015 — спущен 24.11.2017 — «Тайфун»

Заводской № 253 — заложен 29.07.2016 — спущен 05.05.2018 — «Шквал»

Заводской № 257 — заложен 24.12.2016 — «Буря»

ФГУП «Судостроительный завод «Море»

Заводской № 254 — заложен 10.05.2016 — «Шторм»

Заводской № 255 — заложен 17.03.2017 — «Охотск»

Заводской № 256 — заложен 19.12.2017 — «Вихрь»

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»

Заводской № 801 — заложен в 2016 году

Заводской № 802 — заложен в 2016 году

Заводской № 803 — заложен в 2017 году

Заводской № 804 — в постройке

Заводской № 805 — в постройке

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-М»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

Для тех, кто не видел:

24.11.2017 — спуск на воду малого ракетного корабля «Тайфун» проекта 22800

29.07.2017 — спуск на воду малого ракетного корабля «Ураган» проекта 22800

08.08.2015 — спуск на воду морского буксира СБ-736 проекта 02980

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Ленинградская область, Пелла, МРК, 22800, Шквал
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    05.05.1811:14:44

             

    #1032733
  • Katamaran Katamaran
    05.05.1812:21:51

    ФГУП «Судостроительный завод «Море"

    Когда уже Море явит своих пауков?

    #1032743
  • Нет аватара evgen0911
    05.05.1813:03:35

    Однако быстро строят, будем надеяться так же быстро примут в эксплуатацию!

    #1032748
  • Katamaran Katamaran
    05.05.1813:13:35

    •  © pp.userapi.com

    •  © pp.userapi.com

    Вот тут можно на четвертый корпус и рыбаков посмотреть.

    •  © pp.userapi.com

    Отредактировано: Katamaran~15:00 05.05.18
    #1032750
  • Katamaran Katamaran
    05.05.1813:25:56

    •  © flotprom.ru

    Интересные выдержки:

    С 2019 года ВМФ России начнет размещать заказ на строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» на верфях Дальнего Востока. Четыре корабля поручат строить Амурскому судостроительному заводу, еще два — «Восточной верфи».

    Текущий темп строительства «Каракуртов» он оценил в 30 месяцев на один корабль.

    Начиная с МРК «Шквал» все последующие «Каракурты» оснастят зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-М» вместо артустановок АК-630М.

     https://flotprom.ru/2018/...%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0304/ 

    Отредактировано: Katamaran~13:26 05.05.18
    #1032754
    • DV DV
      05.05.1814:29:34

      Прямо порадовали тем, что АСЗ и Восточная верфь будут строить этих чудесных пауков!    

      #1032764
  • Нет аватара altman66
    05.05.1813:34:49

    ура! ура! ура!!         

    #1032757
  • Нет аватара alex_uns
    05.05.1813:52:47

       

    #1032759
  • Нет аватара 080809orlov
    05.05.1814:17:24

    СУПЕР!!! СУПЕР!!! СУПЕР!!!          

    #1032763
  • Нет аватара xitmen
    05.05.1814:35:10

    Заводские ходовые испытания головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган» начнутся 14-15 мая на Ладожском озере. После этого кораблю предстоит переход на Балтийское море, сообщил на церемонии спуска на воду третьего строящегося на «Пелле» «Каракурта» начальник Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников.

    #1032767
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