Репетиция воздушной части Парада Победы над Красной площадью
В Москве завершилась первая репетиция воздушной части Парада Победы. Единым строем в небе над столицей проследовали 75 самолетов и вертолетов. В этом году впервые зрителям покажут новейшие истребители Су-57 и модернизированные МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MxVzoaUgN3g
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