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Фотофакты

Репетиция воздушной части Парада Победы над Красной площадью

  • МиГ-31БМ(К) с аэробаллистической ракетой "Кинжал"
  • МиГ-31БМ(К) с аэробаллистической ракетой "Кинжал"
  •  © ic.pics.livejournal.com

В Москве завершилась первая репетиция воздушной части Парада Победы. Единым строем в небе над столицей проследовали 75 самолетов и вертолетов. В этом году впервые зрителям покажут новейшие истребители Су-57 и модернизированные МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MxVzoaUgN3g

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https://dambiev.livejournal.com/1165769.html

ВКС, Парад Победы
  • Великоросс Великоросс
    05.05.1816:28:53

    Минобороны: десять самолётов МиГ-31 с ракетами «Кинжал» стоят на опытно-боевом дежурстве

    Заместитель главы российского оборонного ведомства Юрий Борисов в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что десять самолётов-перехватчиков МиГ-31 с ракетами «Кинжал» стоят на опытно-боевом дежурстве.

    «МиГ-31 — её носитель (ракеты „Кинжал“. — RT), этот самолёт наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолётов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», — рассказал он.

     https://russian.rt.com/ru...66-kinzhal-mig-dezhurstvo 

    #1032784
    • Vikont Vikont
      05.05.1817:34:06

      Сколько весит сам Кинжал и боевая часть его сколько весит?

      #1032794
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    05.05.1819:20:43

    Су-57 в новом камуфляже выглядит божественно. Но главным гвоздем программы, как в свое время «Армата», станет, конечно же, гиперзвуковой «Кинжал», который тотчас же привлечет интерес зарубежных СМИ и даже спецслужб.

    #1032833
    • shigorin shigorin
      05.05.1823:10:42

      Мало того, я его ещё и оптически не заметил на подлёте -- правда, похоже, что эта пара шла правее, ближе к Ленинградскому шоссе. Так, будто тень какая-то прошмыгнула после «утят».

      #1032903
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