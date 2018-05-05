Репетиция воздушной части Парада Победы над Красной площадью



МиГ-31БМ(К) с аэробаллистической ракетой "Кинжал"

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В Москве завершилась первая репетиция воздушной части Парада Победы. Единым строем в небе над столицей проследовали 75 самолетов и вертолетов. В этом году впервые зрителям покажут новейшие истребители Су-57 и модернизированные МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MxVzoaUgN3g