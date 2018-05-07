Средний уровень производства на «Ямал СПГ» превзошел проектный

Средний объем производства сжиженного природного газа первой очереди завода «Ямал СПГ» превышает проектный уровень на 9%. Об этом сообщается в презентации заместителя председателя правления НОВАТЭКа Марка Джетвея.

«72-часовой тест был проведен для подтверждения проектных параметров первой очереди «Ямал СПГ». Средний уровень производства превзошел проектный на 9%", — говорится в презентации к телефонной конференции для инвесторов.

Ранее глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил журналистам, что компания рассчитывает на серьёзное увеличение мощности первой очереди завода по сравнению с проектной. Это позволит направить дополнительные объёмы СПГ на спотовый рынок, — сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Производство на первой технологической линии «Ямал СПГ» начали в декабре 2017 года. Вторую очередь завода планируют запустить в сентябре этого года. Всего в рамках проекта «Ямал СПГ» будет три технологические линии мощностью 5,5 млн. тонн каждая и одна дополнительная на 1 млн. тонн. Проект реализуют на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения в ЯНАО.