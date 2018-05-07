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Фотофакты

Строительство сухого дока СК «Звезда»

  •  © Фото с сайта dcss.ru
  •  © Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, Звезда, сухой док
  • alex4spb alex4spb
    07.05.1813:51:48

    ого!    

    какой же он огромный!     +

    если не ошибаюсь, на предыдущих фото он не был заполнен водой. с чем это связано?

    #1033348
    • A_SEVER A_SEVER
      07.05.1813:56:42

      какой же он огромный!
      Это «морская» половина сухого дока, которая строится в акватории бухты.

      Есть ещё «сухопутная» половина дока:

      •  © Фото с сайта dcss.ru

      #1033351
      • alex4spb alex4spb
        07.05.1814:27:41

        Это «морская» половина сухого дока, которая строится в акватории бухты.

        Есть ещё «сухопутная» половина дока

        спасибо, теперь более понятно    

        а по завершении строительства это будет единая «ёмкость»?

        #1033362
        • A_SEVER A_SEVER
          07.05.1814:31:23

          а по завершении строительства это будет единая «ёмкость»?
          Да. Сейчас по периметру «морской» половины делают шпунтовое ограждение, потом откачают воду, и можно будет убирать перемычку между двумя частями.

          #1033365
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