— Фотофакты Строительство сухого дока СК «Звезда» © Фото с сайта dcss.ru © Фото с сайта dcss.ruФото с сайта dcss.ru Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее! A_SEVER 07.05.201813:00 4 Приморский край, Большой Камень, Звезда, сухой док
07.05.1813:51:48
07.05.1813:56:42 Это «морская» половина сухого дока, которая строится в акватории бухты.
07.05.1814:27:41 спасибо, теперь более понятно
07.05.1814:31:23 Да. Сейчас по периметру «морской» половины делают шпунтовое ограждение, потом откачают воду, и можно будет убирать перемычку между двумя частями.