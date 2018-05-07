«Газпром нефть» разработала инновационный комплекс для подготовки попутного газа

В Научно-техническом центре «Газпром нефти» впервые в России реализуется инновационный технологический проект по созданию мобильных модульных комплексов для подготовки попутного нефтяного газа. Проект осуществляется совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Применение каждой такой установки на объектах системы подготовки нефти и газа компании позволит сократить технологические потери при добыче нефти, повысит уровень полезного использования газа и снизит расходы на эксплуатацию газопотребляющего оборудования.

Уникальность новой системы заключается в использовании эффективного цикла охлаждения газа, позволяющего при низком энергопотреблении добиваться высокой холодопроизводительности. В установке используются компактные узлы и оборудование, новые инженерные решения по модульной сборке блоков. Это сокращает затраты и упрощает доставку системы в труднодоступные места, экономит время на монтаж и запуск.

На текущий момент создана математическая и трехмерная модель установки, разработаны технические решения, общие и компоновочные чертежи, техническое задание на её изготовление. Сейчас совместно с «Газпромнефть-Хантосом» ведутся работы по выбору изготовителя и поставщика установки. Опытно-промышленные испытания запланированы на 2019 год на Южно-Киняминском месторождении, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе.