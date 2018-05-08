На автомобилях Lada появилась коробка передач поколения 2.0

АВТОВАЗ модернизировал роботизированную трансмиссию, которая ставится на 1,8-литровые версии моделей Vesta и XRAY.

Как сообщает Lada Online, на заводе обновлённые коробки передач начали ставить ещё зимой, а сейчас дилерские центры получили соответстветствующие брошюры, в которых рассказывается, чем свежая версия трансмиссии отличается от предыдущей.