На автомобилях Lada появилась коробка передач поколения 2.0
АВТОВАЗ модернизировал роботизированную трансмиссию, которая ставится на 1,8-литровые версии моделей Vesta и XRAY.
Как сообщает Lada Online, на заводе обновлённые коробки передач начали ставить ещё зимой, а сейчас дилерские центры получили соответстветствующие брошюры, в которых рассказывается, чем свежая версия трансмиссии отличается от предыдущей.
- Передачи стали переключаться быстрее: с первой на вторую, а также со второй на третью АМТ 2.0 переключается на 30% «за счёт изменения и оптимизации алгоритма включения сервоприводов, независимо от оборотов двигателя».
- Появился «Режим ползучести»: это запрограммированная функция работы АМТ, которая позволяет начать движение вперёд (положение селектора трансмиссии «А/ М») или назад («R»), не нажимая педаль газа, а просто отпустив тормоз.
- Внедрён «Зимний режим»: он используется для уверенного старта автомобиля на скользком покрытии — так, «Зимний режим» позволяет начать движение со второй передачи, для чего нужно запустить двигатель, нажать педаль тормоза и выбрать передачу М2.
- https://auto.mail.ru/article/68899-na_avtomobilyah_lada_poyavilas_korobka_peredach_pokoleniya_2_0/
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