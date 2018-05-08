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Транспорт и логистика

На автомобилях Lada появилась коробка передач поколения 2.0

АВТОВАЗ модернизировал роботизированную трансмиссию, которая ставится на 1,8-литровые версии моделей Vesta и XRAY.

Как сообщает Lada Online, на заводе обновлённые коробки передач начали ставить ещё зимой, а сейчас дилерские центры получили соответстветствующие брошюры, в которых рассказывается, чем свежая версия трансмиссии отличается от предыдущей.

  •  © лада.онлайн

  • Передачи стали переключаться быстрее: с первой на вторую, а также со второй на третью АМТ 2.0 переключается на 30% «за счёт изменения и оптимизации алгоритма включения сервоприводов, независимо от оборотов двигателя».
  • Появился «Режим ползучести»: это запрограммированная функция работы АМТ, которая позволяет начать движение вперёд (положение селектора трансмиссии «А/ М») или назад («R»), не нажимая педаль газа, а просто отпустив тормоз.
  • Внедрён «Зимний режим»: он используется для уверенного старта автомобиля на скользком покрытии — так, «Зимний режим» позволяет начать движение со второй передачи, для чего нужно запустить двигатель, нажать педаль тормоза и выбрать передачу М2.
  • https://auto.mail.ru/article/68899-na_avtomobilyah_lada_poyavilas_korobka_peredach_pokoleniya_2_0/
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https://лада.онлайн/auto-news/lada-vesta-news/2864-skoro-u-dilerov-poyavitsya-proshivka-polzuschiy-rezhim-dlya-amt.html

Лада, Vesta, XRAY, коробка передач
  • box320 box320
    08.05.1812:36:45

    Что-то конструктивно поменялось в коробке, или только программное обеспечение подкорректировали?

    Поколение 2.0 …

    Отредактировано: box320~12:37 08.05.18
    #1033770
  • Нет аватара my.sdelanounas
    08.05.1813:52:05

    Блин, я все никак не соберусь на тест драйв этого АМТ, а они уже вторую версию запилили.

    #1033798
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