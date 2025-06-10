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rvk 10 июня 2025, 18:28 23382 Видеоблог

Как в России небольшая компания импортозаместила украинскую трансмиссию для «Мотолыги»

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Они сделали невозможное! Небольшая компания «Иркутский завод гусеничной техники» (ИЗГТ) наладила производство главной передачи для вездехода МТ-ЛБ — аналог харьковской, но полностью российская! В этом видео Александр Горин — основатель компании рассказывает, как команда разработала, испытала и запустила в серийное производство новую главную передачу для вездеходной техники. Это полная замена агрегату, который десятилетиями выпускался на харьковском заводе во времена СССР.

Когда-то, в советские годы, главную передачу для вездеходной техники выпускали на харьковском заводе. Она работала десятилетиями — надёжная, мощная, проверенная в самых суровых условиях. Но с распадом СССР это производство было утрачено. В России долгое время не было аналога. Но машин МТЛБ используется еще очень много, в том числе и в гражданском секторе, где-то им просто нет альтернативы.

Видео внутри…

Работу над проектом в компании вели не в одиночку: организовали кооперацию с российскими партнёрами, отлили и обработали детали, адаптировали сборку. В результате сегодня почти все комплектующие — от корпуса до шестерён — производятся в России. Почти на 100% всё наше. Исключение — только масляный фильтр.

Это видео подробно рассказывает как создавалась эта трансмиссия, и что может небольшая компания, когда загорается большой идеей!

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  • rvk
  • 21
ИЗГТ, импортозамещение, мтлб, украина, трансмиссия, коробка передач
  • Badassgoliath Badassgoliath
    10.06.2519:23:57

    Ютуп бесполезен. Пора отвыкать заливать туда видео. Лично мне неохота утруждаться с впн только для того, чтобы зайти на вражеский агитационный ресурс.

    Но с распадом СССР это производство было утрачено

    Сперва большевики развели националистов по окраинам бывшей Российской Империи, организовав там нацреспублики, потом понастроили там же ценных производств. Теперь вот замещаем. Если вдуматься, то это похоже на какой-то идиотизм.

    Отредактировано: Badassgoliath~19:35 10.06.25
    #1302280
    • Аlex М Аlex М
      10.06.2521:39:04

      Ютуп бесполезен
      +1, у меня он давным давно не работает вообще, даже на телефоне

      #1302283
    • rvk rvk
      10.06.2521:54:24

      Нашел на VK тоже видео

      #1302284
      • shigorin shigorin
        11.06.2504:09:45

        Спасибо!

        Как понимаешь, VPN-ы строить умею (и понимаю, что на халяву это будет чужая закладка) -- но для целей обхода РКН не применяю.

        #1302288
    • Нет аватара Azimut99
      11.06.2509:45:21

      Для целей донесения позитивной информации из РФ для других стран Ютюб вполне годится. Даже в РФ далеко не у всех установлен ВК Видео и Рутюб, что уж говорить про иностранцев.

      Нужно мыслить шире, взрослеть, отказываясь от юношеского максимализма.

      #1302307
    • rvk rvk
      11.06.2510:09:28

      Ну вот давай без лозунгов, а по факту. Смотри, я снял два репортажа про заводы в Мариуполе. Позитивные, патриотические, рассказывающие о русском городе и его восстановлении. Первый и второй

      Так вот, на YouTube ролики набрали почти полтора млн просмотров на двоих, и продолжают показываться, в том числе и зарубежной аудитории.

      На наших «патриотических» ресурсах эти ролики набрали на Дзене около 60 тысяч, на Рутубе 935 просмотров и 887 просмотров!!!

      На якобы патриотическом Дзене канал «Сделано у нас» был попросту уничтожен. Убит нафиг.

      Я больше скажу. 80% трафика сейчас на сайт — это трафик от вражеского Гугл. А Яндекс, наш родной скрепный Яндекс, сайт практически не выдает в поиске. Это я не касаюсь еще вопроса, почему наш родной Яндекс не показывает границы Крыма, стесняется признаться что Крым наш.

      Я не против всех этих блокировок, но вместе с ними должна предлагаться достойная альтернатива. Но почему вражеские ресурсы продвигают отечественный патриотический проект, в наши родные сервисы его стесняются, он для них не формат, политика, вдруг санкции введут. Я больше скажу, я обратился в крупные интернет-СМИ, с деньгами, конечно, хотел заказать рекламу, так вот мне отказали даже за деньги, сказали мы не формат для них.

      Так что в этой ситуации я не на стороне РКН. Они ограничивают реально работающие каналы нашей патриотической пропаганды, предлагая взамен альтернативы, которые боятся или стесняются патриотизма.

      Отредактировано: rvk~10:11 11.06.25
      #1302310
      • Tevton Tevton
        11.06.2517:16:57

        По факту — при большинстве поисков новостей на Яндексе в Топе выкидывает (по крайней мере у меня лично) именно сайт «Сделано у нас».

        #1302335
        • rvk rvk
          11.06.2523:53:07

          Надо ли пояснять почему именно тебе лично предлагается именно сайт «Сделано у нас»? Потому что Яндекс знает, что тебе этот сайт нравится, поэтому он его именно тебе и предлагает. Но у меня есть статистика которая говорит о том, что трафик с Яндекса в разы меньше чем трафик с Гугла.

          #1302351
    • gurza2007 gurza2007
      12.06.2515:52:31

      Чушь вред от коммунистов и сталинский режим с коммунистической идеологией! Просто Хрущев отказался от пути развития СССР — от сталинской экономики, и это не просто слова, а наука! А последствия вы ощущали со времен СССР, ну и по сей день они наступают — всë хуже и хуже! …

      Сталинские артели, это прямая конкуренция госкорпорациям, или частного — государственному! И про вред коммунистов, нечего воду лить! Была конкуренция, которую запретил Хрущёв!.. Учите историю! Сталинская экономика — конкуренция, где за счёт улучшения качества товара, он был дешевле и доступней!

      После развала СССР, крупные госкомпании не желали развиваться, в т. ч. и по причине отсутствия нормальной коммерции (что было под контролем запада) и поэтому сдохли!

      Сейчас частники раздулись, а компаний с господдержкой — единицы, да и то они завязаны с СВО, и слава Богу, что жив наш ВПК — вот подтверждение того, что лучше господдержки ничего нет (вразрез западному вранью)!

      Но смотрите, стоило на СВО подтянуться мелким частникам, и опять заработала сталинская экономика — на примере необходимости беспилотников! ВПК подтянулся, и пошла борьба за качество! Так как, если бы не это, то нас самих там всех размазали! Аминь!

      Так что, необходимо поднимать вновь господдержку и госкомпании, чтоб они конкурировали с частниками — уже на иной почве — в сельхозпродукции, станкостроении, производстве сельхозтехники и т. д. и тп!!!

      Вот наш выход!

      И ещё реальный пример этого направления для развития — Япония — после ядерных бомбардировок США, смогла подняться именно благодаря тому, что для себя переработала именно сталинскую экономику!

      Но ей в начале 80-х годов прошлого века, не дала развиться США, введя свою жёсткую экономику!!!

      Наше зло — либерда — со времен СССР!!!

      #1302365
  • Sniper_78 Sniper_78
    10.06.2519:36:55

    Я на «Ютуб» почти год уже не заходил. И, как выше написали, тоже не горю желанием заморачиваться со всякими VPN.

    #1302281
  • Андрей Захарченко Андрей Захарченко
    10.06.2520:03:13

    Моё почтение! Вы — действительно кадры, которые решают всё. Подлинная элита страны.

    #1302282
  • Е.Юрий Е.Юрий
    10.06.2523:55:52

    Одно из самых ценных в этой нлвости то, что теперь маленький «снежок» способен превратиться в «снежный ком». Теперь у предприятия есть опыт, технологии и оно способно создавать и другие агрегаты.

    #1302285
  • Нет аватара senima56
    11.06.2500:12:29

    Молодец мужик!    На таких держится Россия!    Успехов во всех делах и начинаниях!   

    #1302286
  • Нет аватара Tcheluskin
    11.06.2501:01:42

    Главное не раскрыли, сколько миллионов руб. за штуку будет стоить то? Хотя бы в пределах разницы в 10 раз со старой восстановленной КПП, или больше?

    Отредактировано: Tcheluskin~01:04 11.06.25
    #1302287
  • Нет аватара MishaBob
    11.06.2508:37:20

    Какой металл используется?

    Сохранены ли те сплавы, что использовал первоначальный завод для изготовления шестерен и валов данной трансмиссий?

    Есть термоупрочнение (закалка) зубьев и валов при изготовлении?

    Все-таки есть результаты испытаний на стенде, какой максимальный крутящий момент выдерживаает вновь изготовленная КПП?

    А так же результаты тестов на долговечность?

    В СССР военная трансмиссия, какое время могла работать без масла — имитация пробития картера коробки передач (для танка было) в боевых условиях…

    #1302303
    • Нет аватара Azimut99
      11.06.2509:50:29

      Насколько я понимаю, у них есть полная конструкторская документация, все чертежи на агрегат, но вот как обстоят дела с технологической документацией не в курсе.

      В любом случае, так как они планирую производить старую/новую трансмиссию не только для собственных нужд, но и для сторонних потребителей, то в итоге придут к тому, чтобы выпускать продукцию с максимальных соотношением цена/качество.

      #1302308
      • Tevton Tevton
        11.06.2517:11:20

        А кто мешает другим заводам сделать также? — Найти КД и запустить в производство.

        В чём ребята молодцы, сразу всё оцифровали и актуальную модель сделали.

        А уж при наличии документации и технологов отехноложить под свои мощности её можно. Она же не с нуля создаётся, а уже со всеми исправлениями.

        #1302333
    • Нет аватара DimaY
      11.06.2511:13:42

      «— Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что! У них четыре мотора «Всеобщей Электрической Компании» остались. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова таакой хлам!.. Стекла не на резинах. Я сам видел. Дребезжать все будет… Мрак! А остальные моторы — харьковская работа. Сплошной госпромцветмет. Версты не протянут. Я на них смотрел… «Двенадцать стульев (Ильф и Петров)/Глава X

      #1302314
    • Tevton Tevton
      11.06.2517:15:10

      Стенд для обкатки точно есть.

      Ну и полигон в наличии.

      Разве этого мало?

      PS По материалам — даже если таких марок сейчас и нет, то сравнить физмехи старых марок и новых и выбрать подходящие — это вполне решаемая задача.

      #1302334
      • Нет аватара DimaY
        11.06.2518:33:21

        Вы прям меня удивляете, Вы сейчас договоритесь, что мы можем создать чудо дамасской стали и превзойти древнюю тибетскую медицину!

        #1302339
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