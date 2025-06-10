Как в России небольшая компания импортозаместила украинскую трансмиссию для «Мотолыги»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Они сделали невозможное! Небольшая компания «Иркутский завод гусеничной техники» (ИЗГТ) наладила производство главной передачи для вездехода МТ-ЛБ — аналог харьковской, но полностью российская! В этом видео Александр Горин — основатель компании рассказывает, как команда разработала, испытала и запустила в серийное производство новую главную передачу для вездеходной техники. Это полная замена агрегату, который десятилетиями выпускался на харьковском заводе во времена СССР.
Когда-то, в советские годы, главную передачу для вездеходной техники выпускали на харьковском заводе. Она работала десятилетиями — надёжная, мощная, проверенная в самых суровых условиях. Но с распадом СССР это производство было утрачено. В России долгое время не было аналога. Но машин МТЛБ используется еще очень много, в том числе и в гражданском секторе, где-то им просто нет альтернативы.
Видео внутри…
Работу над проектом в компании вели не в одиночку: организовали кооперацию с российскими партнёрами, отлили и обработали детали, адаптировали сборку. В результате сегодня почти все комплектующие — от корпуса до шестерён — производятся в России. Почти на 100% всё наше. Исключение — только масляный фильтр.
Это видео подробно рассказывает как создавалась эта трансмиссия, и что может небольшая компания, когда загорается большой идеей!
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