ОДК представляет в Иране новейшие российские разработки для транспорта газа и энергогенерации

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Ростех, представила на ежегодной выставке IRAN OIL SHOW 2018 новейшие газоперекачивающие агрегаты (ГПА) и газотурбинные энергетические агрегаты (ГТА). Выставка проходит с 6 по 9 мая в Тегеране.

Установки ГПА-16, ГПА-25 и ГТА-25 разработаны на базе высокоэффективных российских авиационных двигателей и могут быть использованы при реализации масштабных проектов газификации. Предлагаемые газотурбинные установки мощностью 16-25 МВт отвечают всем современным требованиям и выгодно отличаются от конкурентов по соотношению «цена-качество». Их преимуществом является также гибкая модель технического сопровождения в процессе эксплуатации.

Особо важно для Ирана наличие надежных газоперекачивающих агрегатов в мощностном ряду 16 — 25 МВт. Поэтому холдинг рассчитывает на интерес со стороны иранских государственных и частных компаний к таким агрегатам, как ГПА-16 и ГПА-25. Помимо газоперекачивающих агрегатов ОДК предлагает на иранском рынке газотурбинные энергетические агрегаты мощностью до 25 МВт — такие как ГТА-25, а также электростанции комбинированного цикла мощностью до 30 МВт. Корпорация предлагает эффективную модель технического сопровождения в эксплуатации.

ОДК готова рассмотреть возможность локализации производства своей продукции промышленного назначения в Иране.