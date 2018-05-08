На автоподходе к Крымскому мосту завершились испытания отечественного беспилотного транспорта

На автоподходе к Крымскому мосту в Краснодарском крае успешно завершились испытания отечественного беспилотного транспорта.

На специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь (автодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края) состоялся премьерный тестовый проезд беспилотных автомобилей. Это яркое завершение первого этапа проекта «Караван», направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта.

Это первое в России столь масштабное испытание. На одном участке дороги, каждая по собственной программе, двигались 5 единиц техники российского производства. Проезд осуществлялся без водителей. Для контроля процесса разработчики находились в кабинах на пассажирских сиденьях.

После начала движения автомобили продемонстрировали разгон до максимальной скорости 40 км/ч, перестроение из правого в левый ряд, проезд по транспортной развязке, распознавание дорожных знаков, объезд препятствий и торможение. Протяженность маршрута проезда каждой машины составила более 10 километров.

Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы «машинного зрения», обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки. Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3-5 см.

Успешно проведенный тестовый заезд беспилотного транспорта — это совокупный результат работы дорожников, автопроизводителей, телекоммуникационных компаний, разработчиков инженерной инфраструктуры и систем связи, а также ученых научно-исследовательских институтов и ведущих отечественных технических вузов.

Цель проекта «Караван» — создание отечественной кооперативной интеллектуальной транспортной системы, позволяющей реализовать потенциал от использования подключённого и беспилотного транспорта.

На автоподходе к Крымскому мосту на Таманском полуострове в апреле 2018 года была развёрнута инфраструктура, обеспечивающая движение экспериментальных беспилотных транспортных средств. В тестовом проезде приняли участие следующие беспилотные транспортные средства: два грузовика «КамАЗ», технологическая платформа для отработки функционала автономного движения совместной разработки «КамАЗ — НАМИ», легковые автомобили НПО «СтарЛайн» и университета «МАДИ», АО «РИРВ», АО КБ «Панорама» на шасси «Шкода Суперб» и «Форд Фокус 2».

В проекте участвуют специалисты Государственного научного центра Российской Федерации Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»), Российского института радионавигации и времени, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт), ООО «СОРБ ГРУПП» и ООО «Курсус». Главным агрегатором и интегратором проекта выступает Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).