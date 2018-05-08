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Транспорт и логистика

На автоподходе к Крымскому мосту завершились испытания отечественного беспилотного транспорта

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На автоподходе к Крымскому мосту в Краснодарском крае успешно завершились испытания отечественного беспилотного транспорта.

На специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь (автодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края) состоялся премьерный тестовый проезд беспилотных автомобилей. Это яркое завершение первого этапа проекта «Караван», направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта.

Это первое в России столь масштабное испытание. На одном участке дороги, каждая по собственной программе, двигались 5 единиц техники российского производства. Проезд осуществлялся без водителей. Для контроля процесса разработчики находились в кабинах на пассажирских сиденьях.

После начала движения автомобили продемонстрировали разгон до максимальной скорости 40 км/ч, перестроение из правого в левый ряд, проезд по транспортной развязке, распознавание дорожных знаков, объезд препятствий и торможение. Протяженность маршрута проезда каждой машины составила более 10 километров.

Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы «машинного зрения», обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки. Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3-5 см.

Успешно проведенный тестовый заезд беспилотного транспорта — это совокупный результат работы дорожников, автопроизводителей, телекоммуникационных компаний, разработчиков инженерной инфраструктуры и систем связи, а также ученых научно-исследовательских институтов и ведущих отечественных технических вузов.

Цель проекта «Караван» — создание отечественной кооперативной интеллектуальной транспортной системы, позволяющей реализовать потенциал от использования подключённого и беспилотного транспорта.

На автоподходе к Крымскому мосту на Таманском полуострове в апреле 2018 года была развёрнута инфраструктура, обеспечивающая движение экспериментальных беспилотных транспортных средств. В тестовом проезде приняли участие следующие беспилотные транспортные средства: два грузовика «КамАЗ», технологическая платформа для отработки функционала автономного движения совместной разработки «КамАЗ — НАМИ», легковые автомобили НПО «СтарЛайн» и университета «МАДИ», АО «РИРВ», АО КБ «Панорама» на шасси «Шкода Суперб» и «Форд Фокус 2».

В проекте участвуют специалисты Государственного научного центра Российской Федерации Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»), Российского института радионавигации и времени, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт), ООО «СОРБ ГРУПП» и ООО «Курсус». Главным агрегатором и интегратором проекта выступает Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

  •  © mintrans.ru
  •  © mintrans.ru
  •  © mintrans.ru
  •  © mintrans.ru
  •  © mintrans.ru

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https://mintrans.ru/press-center/news/8657

Краснодарский край, проект Караван
  • Е.Юрий Е.Юрий
    08.05.1814:35:27

       Неожиданно. Хотя, учитывая что там практически никто пока не ездит и отличное дорожное покрытие, вполне оправдано.

    #1033819
    • Евгений Алиулин Евгений Алиулин
      08.05.1818:13:31

      Если с точки зрения испытаний, то думаю можно было бы и на полигоне сделать, и даже наверное было бы полезнее. Хотя они это наверняка и так делают. Тут скорее вопрос пиара. И моста и беспилотных технологий российского производства, и компаний-разработчиков. Дело тоже очень нужное. Ибо у нас тьма любителей повосторгаться автопилотом теслы, а про своих никто не знает. Так что заслуженный плюс.

      #1033899
      • megajob megajob
        08.05.1818:34:05

        Присоединяюсь, тут как раз у нас и Возможность и Потребность. Потребность — это уже понятно что Мир семимильными шагами идет как раз к беспелотным или «авто-управлению» думаю даже мы с вами увидим «правила ПДД» требующие как раз автоуправления, потому что автоматика не делает заторов, пробок, не «застывает» идеально выдерживает расстояние что так же снижает аварийность и перед Россией будет выбор или покупать чужое или как сейчас пытался догнать БПЛА. Возможности — расчетные модули сейчас импортные, но не зависимо от данной темы «где то там» идет процесс создания отечественных процессоров, модули получения информации есть отечественные, есть импортные и тут нет критической зависимости от Запада (нет угрозы блокады), ну и самое главное в данной технологии это ПО (алгоритмы) и тут как раз можно и нужно сделать свое, а не прогибаться под западные Стандарты.

        #1033907
  • Е.Юрий Е.Юрий
    08.05.1818:24:50

    youtu.be/NqkiAywJkJ0

    Отредактировано: Е.Юрий~18:27 08.05.18
    #1033903
  • Николай Южаков
    08.05.1819:27:27

    На белой легковушке установлен лидар, камеры, что-то еще. На белом камазе тоже какие то рамки. А на синем камазе ничего нет из оборудования, нужного для самоуправляемой машины.

    #1033928
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