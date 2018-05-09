В Свердловской области открылся выставочный центр Музея автомобильной техники УГМК

В Верхней Пышме — городе-спутнике Екатеринбурга — открылся выставочный центр Музея автомобильной техники УГМК. «Новая площадка может по праву считаться одним из самых масштабных и уникальных собраний ретромашин в России», — отметили в пресс-службе музея.

Новое четырехэтажное здание с цокольным этажом площадью 12 тысяч квадратных метров вмещает 130-летнюю историю автомобильного транспорта в стране и мире.

Экспозиция музей уникальна: в ней — более 160 автомобилей плюс солидная коллекция мотоциклов. Многие из экспонатов восстановлены и отреставрированы в Верхней Пышме, местными умельцами.

Первый этаж посвящен технике конца XIX — начала XX века. Тут разместилась реплика самого первого автомобиля, созданного Карлом Бенцем, такие шедевры как легендарный Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost, любимец императора Николая II Delaunay-Belleville и другие жемчужины расцвета автомобилестроения.

Второй и третий этажи отданы отечественному автопрому от начала 1930-х годов и до конца XX века. Центральное место занимают машины высшего класса из числа тех, что обслуживали руководство СССР — бронированные автомобили первых лиц, машины сопровождения, мотоциклы эскорта.

«Это собрание не имеет аналогов, все машины и мотоциклы представляют большую ценность, есть и поистине уникальные образцы: к примеру, полноприводный фаэтон ЗИС-110П был создан в единственном экземпляре в 1956 году для Хрущева, а общее количество когда-либо произведенных машин некоторых моделей (таких, как ЗИЛ-117В) — меньше десятка», — с гордостью рассказывают в музее.

На 4 этаже — мотоциклы и спортивная техника: культовые Harley-Davidson и Indian, редкие довоенные ИЖ-7, НАТИ-А-750 и ТИЗ-4, гоночные болиды.

Как говорят устроителя экспозиции, если считать новую площадку вместе с Музеем военной техники, то их можно назвать одним из самых крупных в мире музейных комплексов технического профиля.