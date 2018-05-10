Новости судостроения

1. АО «Рыбинская верфь» (Москва) в начале апреля произвела спуск на воду двух малых многоцелевых катеров. Катера являются головными в серии.





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Суда данного проекта предназначены для решения широкого круга задач в портах, на переправах и портовых акваториях, а так же могут быть использованы для работ со сплавным лесом.

В проекте внедрен ряд технических решений, позволяющих эксплуатацию катеров в условиях низких температур, в битом льду, в загрязненных акваториях.

Первые два катера этого проекта будут задействованы в технологическом процессе одного из лесозаготовительных предприятий Сибири.

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2. Компания «Русбот» (Москва) по заказу рыболовецкой артели из Хабаровского края изготовила партию лодок РУСБОТ-60ДР под румпельный мотор.



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Данная артель с давних пор использовала только деревянные лодки, но прогресс не стоит на месте и рыбаками было принято решение использовать металлические суда.

Компанией были изготовлены моторные лодки по эскизам заказчика, изготовленная продукция полностью соответствует требованиям клиента. Данная модель может быть использована как с румпельным мотором, так и на весельном ходу.

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3. За 2017 год компания СПБ ГУП «Экострой» (Санкт-Петербург) осуществила строительство 10 понтонов проекта НШ-19.

Характеристики каждого судна:

Длина: 9,5 м

Ширина: 3,9 м

Осадка: 0,2 м

Доковый вес: 11 т

Класс РС: МС

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