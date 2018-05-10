«Агро-Белогорье» увеличила площадь сада в 2,5 раза

Компания «Сады Белогорья» (садоводческий проект группы «Агро-Белогорье») высадила 150 тыс. саженцев яблонь на площади 50 га. Это позволит увеличить мощность яблочного проекта группы в 2,5 раза.

Двухлетние саженцы были привезены из питомников Сербии в середине апреля. По словам гендиректора «Садов Белогорья» Николая Разуваева, в этом году посадка началась немного позже обычных сроков. «Погода внесла свои коррективы в наш график, но мы считаем, что это не поздно. Во все года мы ставили для себя единую планку — высадить саженцы ко Дню Победы. И в намеченные сроки всегда укладывались», — отметил Разуваев, добавив, что так произошло и в 2018-м. Сад пополнился поздними сортами Гала, Джонаголд и Голден.

Как ожидается, саженцы начнут плодоносить уже в этом году.

По словам Разуваева, это позволит оценить сортовой состав яблок и проверить вызреваемость плодов. «Со следующего года уже планируем получать по 5−6 т с 1 га высаженных яблонь», — уточнил он.

Это второе значительное расширение сада агрохолдинга в Яковлевском районе, который первоначально занимал 20 гектаров, а год назад прирос еще на 14,65 га. Пропорционально увеличивается и его мощность — с 1000 т/год в 2015 г. до 4250 т/год в 2018-м. По проекту через шесть лет каждый гектар будет приносить по 50 тонн яблок.

Первые 20 гектаров сада уже позволяют получать урожай в промышленных масштабах. В минувшем году в компании собрали 381,3 тонны яблок. При плане 10 т/га фактическая урожайность составила 19 т/га. Проект предполагает дальнейший рост площадей и наращивание мощности сада, а также развитие инфраструктуры.

http://www.agrobel.ru/h/p...a-yablochnyie-gorizontyi/