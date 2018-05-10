Началась прокладка переходов «Силы Сибири» под Леной и Алданом

«Газпром» начал прокладку газопровода «Сила Сибири» на подводных переходах через реку Лена и ее крупнейший приток Алдан, сообщается в корпоративном издании «Газпром трансгаз Томск».

«На этот год приходится реализация самых сложных, по оценкам специалистов, участков строительства — подводных переходов через реки Лена и Алдан, а также завершение строительства перехода через Амур. Если сооружение тоннелей под Амуром началось в прошлом году, то к протягиванию дюкера через Лену и Алдан подрядчики приступили в марте этого года», — говорится в статье.

Переход через Лену станет самым протяженным подводным переходом через реку в зоне ответственности «Газпром трансгаза Томск» — 1 тыс. 750 метров. Разработка траншеи ведется с начала года, причем не экскаватором, а при помощи буровзрывных работ. «С помощью обсадных колонн в дне реки делаются скважины, в которые закладывается взрывчатка. После чего порода взрывается. Насколько результат взрыва соответствует расчетам — исследуют водолазы, проводится рыхление гидромолотом, и уже потом к работе приступает экскаваторная техника. Причем работает она на воде, с понтонов», — поясняет компания.

По данным издания, скорость строительства в январе составляла 91 км, в феврале и марте — по 99 км, в апреле компания рассчитывала сварить и засыпать 96 км, а в мае и июне из-за паводка сбавить темп до 24 км и 50 км газопровода соответственно. Работа идет 17 потоками, в которых задействовано в общей сложности 12,5 тыс. человек и около 5,5 тыс. единиц техники.

«Газпром» планирует завершить строительство линейной части «Силы Сибири» до конца текущего года. На 2019 год запланировано только устранение технологических разрывов после проведения испытаний. Начало подачи природного газа в газотранспортную систему КНР назначено на 20 декабря 2019 года.