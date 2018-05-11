Первый модернизированный электродвигатель АКН-62 от концерна Русэлпром

На замену электродвигателей АКН2 и АКН4 концерн Русэлпром разработал усовершенствованные электрические машины АКН62 и АКН64. Новое поколение также позволило расширить линейку данной серии и производить 15, 16, 17 габариты.

Двигатели предназначены для привода механизмов с тяжёлыми условиями пуска: шахтных подъёмников, цементных и угольных мельниц, конвейеров, и т. п. Возможно применение для привода механизмов с регулированием частоты вращения или с устройством плавного пуска.





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1. Модернизированные подшипниковые узлы.

Усовершенствованная конструкция и дополнительная защита позволяют повысить стойкость подшипниковых узлов к воздействию внешней среды и ударным нагрузкам. Двигатели комплектуются высококачественными импортными подшипниками. Со стороны D в щите установлен радиальный роликовый подшипник, со стороны N — радиальные шариковый и роликовый подшипники.





© ruselprom.ru Подшипниковый узел со стороны D



© ruselprom.ru Подшипниковый узел со стороны N2. Функциональная и удобная система подачи и сброса смазки

Конструкция подшипниковых узлов предусматривает возможность пополнения смазки на ходу без остановки двигателя, также предусмотрено место подключения системы непрерывной подачи смазки. Отработанная смазка собирается в специальной камере — маслосборнике с объемом, обеспечивающим непрерывную работу двигателя до 4000 часов (или ином по согласованию). Для удобства обслуживания, конструкция маслосборника позволяет располагать маслосборник рукояткой штока, как справа, так и слева от оси двигателя. Пополнение смазки и очистка маслосборника возможна без разъединения двигателя с приводным механизмом.





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Система подачи смазки и установки лубрикатора





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Маслосборник

3. Улучшенная коробка выводов статора

Коробка выводов обмотки позволяет подводить кабель с наружным диаметром до 50 мм. В целях удобства доступа при обслуживании увеличен размер коробки выводов, а также обеспечена возможность ее поворота на угол, кратный 180о. Коробка выводов рассчитана на подсоединение, как медных, так и алюминиевых кабелей с сухой разделкой, а также обеспечивает отгибание отсоединенных кабелей вместе и кабельной панелью на период испытаний.

4. Усовершенствованный узел контактных колец

Конструкция шин траверсы позволяет регулировать зазор между прикрепленным к ней щеткодержателем и контактным кольцом. Применение пружин постоянного нажатия способствует оптимизации износа щеток и стабильной работе электродвигателя. Кожух контактных колец выполнен разъемным для удобства обслуживания и имеет открывающиеся лючки для быстрого доступа к щеткодержателям.





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Узел контактных колец с разъемным кожухом

Номенклатура двигателей серии АКН(З) с привязкой по мощности и скорости вращения к габаритам