Первый модернизированный электродвигатель АКН-62 от концерна Русэлпром
Двигатели предназначены для привода механизмов с тяжёлыми условиями пуска: шахтных подъёмников, цементных и угольных мельниц, конвейеров,
1. Модернизированные подшипниковые узлы.
Усовершенствованная конструкция и дополнительная защита позволяют повысить стойкость подшипниковых узлов к воздействию внешней среды и ударным нагрузкам. Двигатели комплектуются высококачественными импортными подшипниками. Со стороны D в щите установлен радиальный роликовый подшипник, со стороны N — радиальные шариковый и роликовый подшипники.
Конструкция подшипниковых узлов предусматривает возможность пополнения смазки на ходу без остановки двигателя, также предусмотрено место подключения системы непрерывной подачи смазки. Отработанная смазка собирается в специальной камере — маслосборнике с объемом, обеспечивающим непрерывную работу двигателя до 4000 часов (или ином по согласованию). Для удобства обслуживания, конструкция маслосборника позволяет располагать маслосборник рукояткой штока, как справа, так и слева от оси двигателя. Пополнение смазки и очистка маслосборника возможна без разъединения двигателя с приводным механизмом.
Система подачи смазки и установки лубрикатора
Маслосборник
3. Улучшенная коробка выводов статора
4. Усовершенствованный узел контактных колец
Конструкция шин траверсы позволяет регулировать зазор между прикрепленным к ней щеткодержателем и контактным кольцом. Применение пружин постоянного нажатия способствует оптимизации износа щеток и стабильной работе электродвигателя. Кожух контактных колец выполнен разъемным для удобства обслуживания и имеет открывающиеся лючки для быстрого доступа к щеткодержателям.
Узел контактных колец с разъемным кожухом
Номенклатура двигателей серии АКН(З) с привязкой по мощности и скорости вращения к габаритам
12.05.1814:10:16