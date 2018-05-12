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Производство

Совместный проект России и Китая по производству грузовиков и спецтехники стартовал в Приморье

  • Грузовик FAW
  • Грузовик FAW
  •  © minvr.ru

Совместный проект России и Китая по производству и дистрибуции грузовой и спецтехники ведущей китайской марки «FAW» стартовал в городе Артеме.

Сборка тяжелой техники грузоподъемностью до 30 т ведется на территории производственной базы. Проект по сборке грузовых автомобилей из импортируемых из Китая запчастей характеризуется невысоким объемом капитальных затрат. Последующие этапы подразумевают более глубокую локализацию и сборку крупных автомобильных узлов для грузовиков «FAW». На сегодняшний день первая партия уже выпущена, произведено и реализовано 16 самосвалов.

Несколько грузовиков, к примеру, приобрел резидент СПВ — ООО «Разрез Полтавский». Компания ведет добычу обогащенного угля открытым способом на участке Константиновский в Октябрьском районе Приморского края. Грузовики «FAW» осуществляют перевозку угля к месту продажи.

«Нас полностью устроило соотношение цены и качества, — отметил финансовый директор ООО „Разрез Полтавский“ Дмитрий Грицай, — и к приобретенным двум грузовикам планируем добавить еще от двух до четырех единиц техники».

До конца текущего года по лицензии сертифицированного завода-изготовителя «ПК «Юбо-Сумотори» рассчитывает выпустить не менее 200 самосвалов, которые поедут в разные регионы России.

«Наш проект изначально поддержали региональные власти, — рассказывает генеральный директор ООО «ПК «Юбо-Сумотори» Константин Гуркович. — Два года назад в ходе встречи делегации Приморского края в Китае была достигнута договоренность о сотрудничестве, соглашение было подписано на втором Восточном экономическом форуме. Параллельно нами было принято решение о подписании с Корпорацией развития Дальнего Востока соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности на территории свободный порт Владивосток. Статус резидента компания получила в ноябре 2016 года».

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https://minvr.ru/press-center/news/15404/

Приморский край, FAW
  • Михаил Зубков Михаил Зубков
    12.05.1810:56:22

    Начало хорошее, для города Артема развитие. Интересно, сколько рабочих мест это сборочное производство (конвейерное?) создает и каковы перспективы локализации производства китайских грузовиков? Похоже, что теперь Китай Россию индустриализирует, в благодарность за его хрущевскую индустриализацию…

    #1034837
    • uklonoff uklonoff
      12.05.1812:36:54

      русски с китайцем — братья навек! FAW был построен с советской помощью и начинал с производства копии ЗИС-150 (Jiefang CA-10), а теперь вон оно как.

      #1034863
  • Нет аватара nabludatel71
    12.05.1811:41:55

    Фактически это сборка в обход пошлин. Перспективы сколько-нибудь серьёзной локализации на Дальнем Востоке туманны, т.к. там нет смежников и многих материалов (автомобильного листа, пластиков и т. д.) и ради 200 самосвалов они не появятся.

    Да, для города Артёма и это плюс, какой-никакой заводик, а в масштабах России это минус, так как китайцы скорее будут вытеснять КАМАЗы и МАЗы с большим количеством наших деталей, чем импортных европейцев и японцев без оных.

    #1034847
  • Нет аватара Иван Кутузов
    12.05.1812:43:45

    Рабочие чьи, местные или завозные?

    #1034868
  • Нет аватара Ветер
    12.05.1815:07:38

    что бы просто сравнятся с КАМАЗом нужны сотни миллиардов долларов вложенные в завод и другая инфраструктура, нужны рабочие и вся социалка с этим связанная, а что бы вытеснить нужно все это умножить как минимум вдвое, и если Китай начнет гнать такое бабло в Россию, то и хрен с ним с КАМАЗом, КАМАЗу конкуренция не повредит, что бы не был монополистом и не наваривался на своей исключительности в России… а вот Дальнему Востоку это очень даже поможет… насчет сборки — у нас такие условия правительство ставит, что просто сборкой можно заниматься первые год — три, а потом или невыгодно, или увеличивай локализацию, иначе банкрот… насчет рабочих — сложно сказать, если в России настолько хорошо, что к нам бегут китайцы на заработки, то разве это плохо? а что бы китайцы не вытеснили русских с ДВ — тут нужна грамотная миграционная политика государства, и уж точно этим не должен заниматься менеджмент завода… что бы развивать ДВ нужны люди, и если русские из европейской части не хотят ехать на ДВ, то почему их должно колыхать что из Китая люди едут на ДВ? или как «собака на сене»? вот вы например, поехали на заработки в США, и что? вы спите и видите как США присоединяется к России? ну это же бред… китайцев очень много в мире, в разных странах их полно, и в США и в России в том числе, и еще ни одна страна не была захвачена Китаем таким способом, а второе-третье поколение этих мигрантов вообще не китайцы, а нормальные жители тех стран где они живут, только китайского происхождения… просто государству нужно эти вопросы, а именно ассимиляцию приезжих, не пускать на самотек… если у нас на ДВ мало населения, то может хоть китайцы нам помогут?

    #1034912
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    12.05.1815:50:32

    Серьезно?Совместный российско-китайский проект?    У нас таких «совместных» проектов итак девать некуда!Не понимаю радости первых комментаторов!В масштабе страны это вредно!Хотя и предыдущая экспансия китайских грузовиков 2005-2008 показала (где эти заполонившие улицы китайские самосвалы?) их место.Впрочем,как и не шибко высокие и даже снижающиеся продажи китайских легковушек!Вот поставят кузов ТОНАР или БЕЦЕМА,закажут рамы на наших заводах,поставят наш двигатель,колеса вот тогда будет прок!Но вряд ли это будет хотя вышеперечисленнное ни несет больших затрат!В общем,ничего хорошего я не вижу!

    #1034935
  • Нет аватара drilling rig krilovka
    12.05.1819:07:08

    Крупноузловая сборка для обхода ввозный пошлин.

    #1035020
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