Совместный проект России и Китая по производству грузовиков и спецтехники стартовал в Приморье



Грузовик FAW

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Совместный проект России и Китая по производству и дистрибуции грузовой и спецтехники ведущей китайской марки «FAW» стартовал в городе Артеме.

Сборка тяжелой техники грузоподъемностью до 30 т ведется на территории производственной базы. Проект по сборке грузовых автомобилей из импортируемых из Китая запчастей характеризуется невысоким объемом капитальных затрат. Последующие этапы подразумевают более глубокую локализацию и сборку крупных автомобильных узлов для грузовиков «FAW». На сегодняшний день первая партия уже выпущена, произведено и реализовано 16 самосвалов.

Несколько грузовиков, к примеру, приобрел резидент СПВ — ООО «Разрез Полтавский». Компания ведет добычу обогащенного угля открытым способом на участке Константиновский в Октябрьском районе Приморского края. Грузовики «FAW» осуществляют перевозку угля к месту продажи.

«Нас полностью устроило соотношение цены и качества, — отметил финансовый директор ООО „Разрез Полтавский“ Дмитрий Грицай, — и к приобретенным двум грузовикам планируем добавить еще от двух до четырех единиц техники».

До конца текущего года по лицензии сертифицированного завода-изготовителя «ПК «Юбо-Сумотори» рассчитывает выпустить не менее 200 самосвалов, которые поедут в разные регионы России.

«Наш проект изначально поддержали региональные власти, — рассказывает генеральный директор ООО «ПК «Юбо-Сумотори» Константин Гуркович. — Два года назад в ходе встречи делегации Приморского края в Китае была достигнута договоренность о сотрудничестве, соглашение было подписано на втором Восточном экономическом форуме. Параллельно нами было принято решение о подписании с Корпорацией развития Дальнего Востока соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности на территории свободный порт Владивосток. Статус резидента компания получила в ноябре 2016 года».