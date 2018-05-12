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Авиация

Открыт новый терминал аэропорта Саранска после реконструкции

  •  © stolica-s.su

Аэропорт Саранска был закрыт в январе 2017 года на масштабную реконструкцию. За прошедший период были проведены работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы, строительству новых рулёжных дорожек, объектов управления воздушным движением, расширению перрона с увеличением числа мест стоянок для самолётов.

В рамках модернизации также были возведены постоянный и временный терминалы.

Пропускная способность нового терминала составит 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время ЧМ.

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https://www.pnp.ru/social/sokolov-otkryl-novyy-terminal-aeroporta-saranska.html

Мордовия, аэропорт
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