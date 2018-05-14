Компания «СиСорт» расширяет перечень поставляемого в Европу оборудования и «открывает» новые страны

Инновационная российская компания «СиСорт» поставляет оборудование уже в 25 стран мира. Год назад на «карте продаж» было 18 стран. За границей работает 9 представительств, в которых можно посмотреть фотосепараторы «СиСорт», испытать их эффективность на своем продукте, сделать заказ и получить сервисную поддержку. По итогам минувшего года предприятие попало в десятку российских компаний с большим экспортным потенциалом в категории «Малый бизнес» в рамках рейтинга «ТехУспех». Уже сейчас треть всех произведенных «СиСорт» фотосепараторов продаются за границу, в планах до конца года увеличить объем поставок в два раза. Директор и основатель компании Максим Савинков рассказал, за счет чего это достигается.





© csort.ru Новое оборудование для Европы

С весны 2018 года предприятие увеличивает ассортимент продукции для поставок за границу. Так, в апреле завершилась процедура сертификации качества для продажи в ЕС нескольких единиц оборудования. Теперь европейские аграрии смогут приобрести новый фотосепаратор «Горизонт». Рабочую модель этого горизонтального сортировщика впервые представили в Германии в конце 2017 года, тогда компания получила предзаказ от нескольких клиентов. Аппарат отличается от предыдущих моделей «СиСорт» тем, что продукт подается не в вертикальном, а в горизонтальном направлении, что позволяет сортировать хрупкое и липкое. «Горизонт» будет использоваться для сортировки марких продуктов, потому что его систему, в отличии от многих других фотосепараторов, можно промывать. Кроме того, его планируют активно применять в сфере рециклинга.

Вторым аппаратом, который прошел сертификацию ЕС, стала новая модификация уже известного в Европе аппарата SmartSort, главное отличие которого от предыдущих версий — это увеличенная производительность (40 тонн пшеницы в час).

Также с этого года компания начнет поставлять в Европу элеваторное оборудование, которое позволит встроить фотосепаратор в технологическую цепочку. Речь о нории и цепном конвейере. Элеваторное оборудование «СиСорт» используются в различных отраслях промышленности для бережной загрузки и выгрузки сыпучих материалов в резервуары хранения, в перерабатывающие и очистительные аппараты предприятий.

Продолжается сертификация аппаратов «СиСорт» для продажи на рынке США.

Новые партнеры

«СиСорт» продолжает развивать сеть представительств за границей. Недавно компания открыла два новых представительства, одно из них появилось в городе Дандолк в Ирландии, второе — в Южно-Африканской Республике. Офис в ЮАР расположен в Сомерсет-Уэст (городской округ Кейптаун). Неотъемлемая часть представительств — демозалы, в которых установлены фотосепараторы SmartSort. Там любой желающий может посмотреть российский аппарат в действии и испытать его эффективность на своем сырье.

Особенно успешно стартовала работа в ЮАР. Представительство открылось на базе компании Protech Consulting Pty Ltd, которая занимается продажей магнитных сепараторов для извлечения руды, металлов. Теперь предприятие совместно с «СиСорт» развивает и пищевое направление. На счету менеджеров ЮАР уже несколько проданных в страну фотосепараторов, их приобрели для очистки от ненужных примесей орехов и фасоли. Южно-Африканская Республика является одним из мировых лидеров по поставкам орехов. Аппараты «СиСорт» там востребованы для очистки от вредных и ненужных примесей макадамии, пекана, арахиса, миндаля, фисташек. Но клиентам в новом представительстве демонстрировуют также сортировку других продуктов, начиная с пшеницы, ячменя, сои и кукурузы, заканчивая тефом, абрикосовыми косточками и пластиком.

У компании появились партнеры в Австрии, ранее в страну уже продали три фотосепаратора. В течение ближайших месяцев там планируется открытие демозала с аппаратом «СиСорт». Компания-представитель занимается продажей металлодетекторов, ренген-аппаратов, весов. Теперь австрийский дилер предлагает клиентам российские фотосепараторы.

Отдел ВЭД «СиСорт» развивает сотрудничество и с другими странами, в которых есть спрос на российское оборудование. Это Румыния, Венгрия, Литва, Латвия. В частности, в Риге у компании появился дилер — компания Agro Proff. Фотосепараторами «СиСорт» уже оснащены крупнейшие латвийские заводы по переработке гречихи. Напомним, ранее компания открыла представительства в Германии, Болгарии, Чехии, Польше, Иране, Украине.

Новые методы работы

Зарубежные представители компании «СиСорт» практикуют новые формы взаимодействия с клиентами. Так, руководитель южноафриканского представительства Марк Аткинсон развивает опыт выездных презентаций. Их проводят клиентам с высокой степенью заинтересованности в покупке. Аткинсон привозит аппарат на производство, где вместе с сотрудниками предприятия тестирует его в течение нескольких дней. В результате клиент может оставить аппарат у себя или сделать заказ на новый, скажем, расширенной модификации. В отделе ВЭД «СиСорт» подчеркивают, что такой метод работы уже доказал свою эффективность, в трех из четырех случаев он приводит к сделке. Стоит отметить, что и германский представитель российского предприятия Тильман Бартель практикует плотное взаимодействие со своими клиентами и, как правило, никогда не отправит клиенту предложение о сотрудничестве, не побывав у него на производстве и не изучив проблемы, для решения которых требуется фотосепаратор.

Необычный подход демонстрирует и австрийский дилер. В этой стране появится демозал не в привычном офисном центре, а в образовательном учреждении. Его установят в университете, который выпускает специалистов мельничного производства. Там же проходят и отраслевые конференции. Оценить оборудование смогут не только студенты, но и сотрудники, руководители предприятий со всей страны.

Компании приходится искать новые подходы в логистике. Так, офис в ЮАР стал самым дальним представительством «СиСорт», поэтому сотрудникам компании совместно с дилером пришлось «поломать голову» над схемами доставки фотосепараторов в республику. В итоге удалось совместить несколько вариантов, в результате аппарат попадает в ЮАР за месяц.

По всему миру работают порядка 800 фотосепараторов «СиСорт», они каждый час очищают от вредных примесей сотни тысяч тонн крупы. Это позволяет людям потреблять в пищу полезную кашу — без токсинов и ядов, которые содержат семена сорных растений.

Для справки. «СиСорт» — российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. В 2017 году «СиСорт» включили в сотню лучших предприятий Торгово-Промышленной палаты России.