«СиСорт», российский лидер по продажам собственных фотосепараторов, поставил оборудование в Белоруссию за рекордный срок — от знакомства с клиентом до отправки клиенту прошло всего полторы недели. Обычный цикл сделки по покупке фотосепаратора составляет не менее нескольких месяцев, а часто — и около года. Однако в практике компании «СиСорт», которая поставляет оборудование в 33 страны, встречаются позитивные исключения.

«Нам позвонили представители компании из Беларуси. Они производят сушёный лук и продают его в розницу компаниям. Им нужно было очистить лук от остатков плодоножки. Прислали образец курьерской доставкой максимально быстро, за три дня. Мы сделали сортировку за день, результат им понравился. На следующий день они оплатили фотосепаратор и ещё на следующий день аппарат уехал к ним. То есть буквально за полторы недели всё сложилось», — рассказал Александр Старков, руководитель отдела ВЭД компании «СиСорт».

Заказчик из белорусского Борисова занимается сушкой лука для предприятий общественного питания. Теперь его продукцию от ненужных и опасных примесей очищает фотосепаратор «МиниСорт». Его быстрая поставка стала возможной за счет отлаженных процессов на предприятии «СиСорт». При этом поставки фотосепараторы на внешние рынки не ограничиваются Белоруссией.

«Сейчас мы поставляем фотосепараторы в страны СНГ, в Европейский Союз, на Ближний Восток. Есть поставки в Турцию, Ливан», — отметил Александр Старков.

Одним из инструментов привлечения иностранных клиентов остаются зарубежные выставки.

«Мы принимаем участие в выставках за границей и хотим делать это более активно, так как такие мероприятия всегда привлекают новых клиентов, дилеров, приносят новые продажи. Мы каждый год участвуем в выставке AgriTek в Казахстане, в рамках участия привлекаем субсидирование РЭЦ, это нам очень помогает. Также в этом году приняли участие в двух выставках в Китае, оттуда начинаем получать заявки», — рассказал руководитель отдела ВЭД.

В ближайшее время компания планирует провести демонстрационные показы оборудования за рубежом — в Казахстане (в Алматы и Астане), и в Армении. Кроме того, «СиСорт» намерен снова участвовать в выставке Gulfood в Дубае.

«Планируем представить там наш новый фотосепаратор для кофейной индустрии „СмартСорт“. На этой выставке много компаний с Ближнего Востока, и они нам очень интересны», — сообщил Александр Старков.

Что касается стратегии развития внешнеэкономической деятельности, компания делает ставку на несколько регионов.

«Планируем поставки наших фотосепараторов на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию, а также в Африку. Наши планы во многом связаны с продвижением нового фотосепаратора для кофейной индустрии „СмартСорт“. По поводу этого аппарата поступает много запросов именно с Ближнего Востока, особенно из Саудовской Аравии. Также нам интересны Катар, Оман, Кувейт — последние запросы нам приходили из этих стран», — рассказал Александр Старков.

При этом выход на рынок Саудовской Аравии требует выполнения местных требований.

«Готовимся к поставкам „кофейных“ фотосепараторов в эту страну, однако там своя собственная обязательная система сертификации SABER. Сейчас мы готовимся пройти эту сертификацию», — уточнил руководитель отдела ВЭД.

«СиСорт» — российский разработчик и производитель фотосепараторов и транспортного оборудования, а также поставщик производственных комплексов для очистки семян. Завод компании расположен в Барнауле, подразделения работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания поставляет оборудование для сортировки сыпучих продуктов во все регионы России и в 33 страны, имеет собственный отдел разработок и сервисную службу с удаленным подключением к оборудованию.