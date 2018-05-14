Завершилось строительство автоподходов к мосту в Крым

Автоподход со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив полностью готов, сообщили РИА Новости в госкомитете дорожного хозяйства республики.

«Сам автоподход в Керчи (четыре полосы в двух направлениях, длина 8,6 км) полностью готов. Открытие движения на нем произойдет одновременно с открытием движения на Крымском мосту», — сказали в пресс-службе.

Также в воскресенье в Керчи запустили движение на новом путепроводе, который построен над автоподходом к мосту, чтобы обеспечить связь между микрорайоном Аршинцево и центром города.

Открывать дополнительные путепроводы и развязке в районе автоподходов больше не планируется — все проектные решения уже выполнены. Всего построили три путепровода и пять локальных очистных сооружений. Сам автоподход, который соединит Крымский мост и строящуюся трассу «Таврида» уже обустроили барьерным ограждением, разметкой, освещением, шумозащитными экранами и дорожными знаками. На обочинах автоподхода высевают траву.