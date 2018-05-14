Архангельский «Лесозавод 25» вывел третий участок на проектную мощность

Третий участок ЗАО «Лесозавод 25» (бывший Архангельский ЛДК-3, входит в ГК «Титан») вышел на проектную мощность: с 1 апреля 2018 г. новый лесопильный цех работает в две смены, сушильные камеры работают с полной загрузкой, а с начала мая 2018 г. линия сортировки сухих пиломатериалов выведена в трехсменный режим работы. Таким образом, годовой объем производства пиломатериалов на третьем участке лесозавода достигнет 250 тыс. м³, а по предприятию в целом — до 750 тыс.м³.

Как рассказал генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов, в начале апреля был закончен монтаж последнего объекта капитального строительства в рамках глубокой модернизации третьего участка — остывочного навеса.

ЗАО «Лесозавод 25» успешно завершило реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска. На лето 2018 г. запланированы работы по благоустройству территории.

Объемы переработки сырья с учетом третьего участка ЗАО «Лесозавод 25» в годовом исчислении возрастут до более чем 1,5 млн м³, производства пиломатериалов — 750 тыс. м³, пеллет — до 200 тыс. тонн. 99% производимого объема продукции ЗАО «Лесозавод 25» реализуется по экспортным контрактам. В основном, в страны Западной Европы (Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды), Северной Африки (Египет) и Китай.

Основной объем экспорта пеллет ЗАО «Лесозавод 25» направлен в страны Западной Европы.