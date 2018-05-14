В Ростовской области открыты три семейные животноводческие фермы молочного направления

Три семейные животноводческие фермы молочного направления открыли в селе Хлеборобном Целинского района. Трое фермеров-растениеводов, объединившись, с помощью грантовых программ смогли за три года построить новые животноводческие комплексы и закупить оборудование для содержания крупного рогатого скота.

С 2012 года в России реализуется грантовые программы для фермерских хозяйств, и те, кто занялся молочным животноводством, получают наибольшую поддержку. На сегодняшний день такая финансовая помощь позволяет на одну семейную ферму молочного направления получить до 30 млн рублей. При этом собственное финансирование уменьшено до 20%.

Грантовые программы для развития крестьянско-фермерских хозяйств реализуются на территории с 2012 года. За это время данный вид господдержки на сумму 1,37 млрд рублей получили 565 глав КФХ. В прошлом году все участники грантовых программ произвели 15,5 тысячи тонн молока (23% от общего объёма, производимого КФХ) и 5,6 тысячи тонн мяса (22,5% от общего объёма). Действие грантовых программ продлено до 2020 года. За время реализации этих программ на селе было создано около 1000 новых рабочих мест