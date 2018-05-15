Строительство кораблей на ССЗ «Залив»

На верхнем стапеле строятся 3 МРК проекта 22800 «Каракурт» и аварийно-спасательное судно, на нижнем — патрульные корабли «Павел Державин» и «Сергей Котов» проекта 22160:



© Фото с сайта yandex.ru

В сухом доке строятся кабельные суда «Волга» и «Вятка» проекта 15310:



© Фото с сайта yandex.ru

Обратите внимание — в акватории судостроительного завода появились боновые заграждения.

Фото с сайта yandex.ru , март 2018 года.