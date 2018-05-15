Строительство кораблей на ССЗ «Залив»
На верхнем стапеле строятся 3 МРК проекта 22800 «Каракурт» и аварийно-спасательное судно, на нижнем — патрульные корабли «Павел Державин» и «Сергей Котов» проекта 22160:
В сухом доке строятся кабельные суда «Волга» и «Вятка» проекта 15310:
Обратите внимание — в акватории судостроительного завода появились боновые заграждения.
Фото с сайта yandex.ru, март 2018 года.
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15.05.1810:04:23
15.05.1810:08:57 Строятся помаленьку.
15.05.1810:10:38 Пассажирские типа Кометы
15.05.1810:18:31 Это не катера, а суда на подводных крыльях (СПК).
15.05.1810:19:43
15.05.1810:28:19 Продолжайте наблюдения!
15.05.1810:30:04 так и боны не помогут. Ржавчина съест
15.05.1810:37:25 Стоящему на суше неликвиду может помочь только автоген.
15.05.1811:43:29
15.05.1810:11:00
15.05.1810:31:43 Думаю только самостоятельно на основании того, что где стоит, и как меняется степень готовности строящихся объектов.
15.05.1810:05:50 топливо разлили чтоли?
15.05.1810:16:01
15.05.1810:19:03
15.05.1810:34:43 Если ты про Крымский мост, то там они вообще не нужны.
15.05.1811:44:27
15.05.1812:01:24 Всё равно не нужны.
15.05.1812:08:39
15.05.1812:42:00 Ну попробуй подплыви!
15.05.1813:26:55
15.05.1813:49:56 Пусть готовят. Грузинскую армию они тоже готовили — не помогло.
15.05.1814:14:42