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Фотофакты

Строительство кораблей на ССЗ «Залив»

На верхнем стапеле строятся 3 МРК проекта 22800 «Каракурт» и аварийно-спасательное судно, на нижнем — патрульные корабли «Павел Державин» и «Сергей Котов» проекта 22160:

  •  © Фото с сайта yandex.ru

В сухом доке строятся кабельные суда «Волга» и «Вятка» проекта 15310:

  •  © Фото с сайта yandex.ru

Обратите внимание — в акватории судостроительного завода появились боновые заграждения.

Фото с сайта yandex.ru, март 2018 года.

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Крым, Керчь, ССЗ «Залив», патрульный корабль, 22160, Павел Державин, Сергей Котов, МРК, 22800, кабельное судно, 15310, спасательное судно
  • Katamaran Katamaran
    15.05.1810:04:23

    Про повторения постов не буду говорить.

    Хочу поинтересоваться тем, где все гидрографы и чего они тормозят со спусками? Хотя бы спасателя. И да, их катера так и будут дальше ржаветь? Был же на них вроде заказчик?

    Отредактировано: Katamaran~10:05 15.05.18
    #1035763
    • A_SEVER A_SEVER
      15.05.1810:08:57

      где все гидрографы
      Строятся помаленьку.    
      чего они тормозят со спусками? Хотя бы спасателя.
      Это они над тобой решили пошутить.    
      их катера так и будут дальше ржаветь?
      Какие катера?

      #1035765
      • Katamaran Katamaran
        15.05.1810:10:38

        Какие катера?
        Пассажирские типа Кометы

        #1035766
        • A_SEVER A_SEVER
          15.05.1810:18:31

          Пассажирские типа Кометы
          Это не катера, а суда на подводных крыльях (СПК).

          Их судьбой я не интересовался.

          #1035770
          • Katamaran Katamaran
            15.05.1810:19:43

            Дык, если мышкой влево по их причальной стенке повести, стоят там уже несколько лет.

            #1035773
            • A_SEVER A_SEVER
              15.05.1810:28:19

              стоят там уже несколько лет
              Продолжайте наблюдения!    

              #1035775
              • Katamaran Katamaran
                15.05.1810:30:04

                Продолжайте наблюдения!
                так и боны не помогут. Ржавчина съест   

                #1035777
                • A_SEVER A_SEVER
                  15.05.1810:37:25

                  боны не помогут
                  Стоящему на суше неликвиду может помочь только автоген.

                  #1035785
      • Katamaran Katamaran
        15.05.1810:11:00

        Кстати, а как можно на яндекс узнать, когда сделано спутниковое фото?

        #1035767
        • A_SEVER A_SEVER
          15.05.1810:31:43

          как можно на яндекс узнать, когда сделано спутниковое фото?
          Думаю только самостоятельно на основании того, что где стоит, и как меняется степень готовности строящихся объектов.

          Т.е. весьма приблизительно.

          #1035780
  • Katamaran Katamaran
    15.05.1810:05:50

    Обратите внимание — в акватории судостроительного завода появились боновые заграждения.
    топливо разлили чтоли?

    #1035764
    • A_SEVER A_SEVER
      15.05.1810:16:01

      топливо разлили чтоли?

      Боновые заграждения применяются на заводе в двух случаях — для защиты акватории от возможного загрязнения и для защиты строящихся кораблей от возможной диверсии.

      Корабли пока на стапеле, боновые заграждения не развёрнуты.

      Следовательно, их приготовили заранее.    

      #1035769
      • Katamaran Katamaran
        15.05.1810:19:03

        Следовательно, их приготовили заранее.

        Ждем главного события дня. Там одними бонами не убережешься.

        #1035772
        • A_SEVER A_SEVER
          15.05.1810:34:43

          Там одними бонами не убережешься
          Если ты про Крымский мост, то там они вообще не нужны.

          #1035782
          • Katamaran Katamaran
            15.05.1811:44:27

            От кастрюль-диверсантов

            #1035799
            • A_SEVER A_SEVER
              15.05.1812:01:24

              От кастрюль-диверсантов
              Всё равно не нужны.

              #1035807
              • Katamaran Katamaran
                15.05.1812:08:39

                Ну как же, так к опорам можно подплыть без труда.

                #1035816
                • A_SEVER A_SEVER
                  15.05.1812:42:00

                  к опорам можно подплыть без труда
                  Ну попробуй подплыви!    

                  А мы тебя потом в новостях увидим — «Сегодня в Керченском проливе бойцы Росгвардии задержали нарушителя, которым оказался…» И т.д. и т. п.    

                  #1035833
                  • Katamaran Katamaran
                    15.05.1813:26:55

                    То ладно кто-то типа меня. Амеры сейчас для чего готовят активно в одессе и николаеве кастрюлек-водолазов?

                    #1035848
                    • A_SEVER A_SEVER
                      15.05.1813:49:56

                      Амеры сейчас для чего готовят
                      Пусть готовят. Грузинскую армию они тоже готовили — не помогло.

                      #1035852
                    • alex4spb alex4spb
                      15.05.1814:14:42

                      «украинские дельфины не стали подчиняться российским военным, отказались от пищи и умерли!» (С)

                       https://ria.ru/world/20180515/1520558756.html 

                      #1035856
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