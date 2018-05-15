Парк авиакомпании «Ямал» пополнил новый самолет SuperJet 100

15 мая 2018 г., AEX.RU — Парк авиакомпании «Ямал» пополнился еще одним самолетом SuperJet 100. Об этом во вторник сообщили ТАСС в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

«Сегодня очередное воздушное судно SuperJet 100 с регистрационным номером RA-89088 было передано авиакомпании „Ямал“. Борт совершил перелет из аэропорта „Жуковский“ на базу авиакомпании в аэропорту „Рощино“ города Тюмень. Самолет планируется эксплуатировать на всех направлениях авиакомпании „Ямал“, — сообщили в департаменте.На сегодняшний день в парке авиакомпании уже 15 самолетов этого типа. „Ямал“ является вторым по величине парка после „Аэрофлота“ эксплуатантом самолетов этого типа. Всего авиакомпания должна получить от Государственной транспортной лизинговой компании 25 таких машин», — уточнили в департаменте.