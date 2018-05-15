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Авиация

Парк авиакомпании «Ямал» пополнил новый самолет SuperJet 100

  •  © www.aex.ru

15 мая 2018 г., AEX.RU — Парк авиакомпании «Ямал» пополнился еще одним самолетом SuperJet 100. Об этом во вторник сообщили ТАСС в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

«Сегодня очередное воздушное судно SuperJet 100 с регистрационным номером RA-89088 было передано авиакомпании „Ямал“. Борт совершил перелет из аэропорта „Жуковский“ на базу авиакомпании в аэропорту „Рощино“ города Тюмень. Самолет планируется эксплуатировать на всех направлениях авиакомпании „Ямал“, — сообщили в департаменте.На сегодняшний день в парке авиакомпании уже 15 самолетов этого типа. „Ямал“ является вторым по величине парка после „Аэрофлота“ эксплуатантом самолетов этого типа. Всего авиакомпания должна получить от Государственной транспортной лизинговой компании 25 таких машин», — уточнили в департаменте.

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https://www.aex.ru/news/2018/5/15/184286/

SuperJet 100
  • Нет аватара vlTepes
    15.05.1812:18:18

    Опять накосячили в департаменте транспорта.

    Не 89088, а 89091. И не сегодня, а 12. И не в Рощино, а в Домодедово.

       

    А 89088 ПОКА никуда не летал.

    Нет его ни на FR, ни на табло Жуковского и Рощино.

    Возможно его действительно передали сегодня, но не полетел ПОКА.

    #1035821
    • SergeySeverny SergeySeverny
      15.05.1813:42:10

      aex.ru обычно не врёт

      да и на сайте авиакомпании есть сообщение www.yamal.aero/o-nas/novosti/

      Отредактировано: SergeySeverny~13:48 15.05.18
      #1035850
      • Нет аватара vlTepes
        15.05.1813:47:23

        aex.ru обычно не врёт

        Они перепечатали с ТАСС, а тем сказал кто-то из департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

        Только эти ребята уже как-то косячили — так же протрубили о передаче и указали про перелет из Жуковского в Рощино. А по факту самолет улетел не в Рощино, а в Домодедово.

         https://sdelanounas.ru/bl...535/?pid=1030445#comments 

        да и на сайте авиакомпании есть сообщение www.yamal.aero/o-nas/novosti/

        Зато нет новости о передаче 89091. А он передан и пассажиров возит.

        И, что забавно, действительно 15 мая летел в Рощино. Правда из Домодедово, успев до этого смотаться в Ноябрьск и обратно.

        С вероятностью 99% девушка в PR службе ошиблась в номере борта.

        UPD. Прочитал еще новости о поставке бортов с сайта авиакомпании — они копипастят мои посты c СуН    

        Отредактировано: vlTepes~14:02 15.05.18
        #1035851
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