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Фотофакты

Строительство Фрунзенского моста в Самаре

В Самаре продолжается строительство автомобильного Фрунзенского моста через реку Самара.

После очередного этапа надвижки аванбек строящегося моста достиг 5-й опоры:

  •  © Фото из открытых источников

Остальные 3 опоры Фрунзенского моста уже полностью готовы.

Строительство транспортной развязки на пересечении с Ростовской улицей:

  •  © Фото из открытых источников

Новый мост позволит разгрузить существующий мост и обеспечит удобную транспортную связь областного центра с городами Новокуйбышевск и Чапаевск.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/napbpj9pJPg

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Самара, мост
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