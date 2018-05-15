Строительство Фрунзенского моста в Самаре

В Самаре продолжается строительство автомобильного Фрунзенского моста через реку Самара.

После очередного этапа надвижки аванбек строящегося моста достиг 5-й опоры:



© Фото из открытых источников

Остальные 3 опоры Фрунзенского моста уже полностью готовы.

Строительство транспортной развязки на пересечении с Ростовской улицей:



© Фото из открытых источников

Новый мост позволит разгрузить существующий мост и обеспечит удобную транспортную связь областного центра с городами Новокуйбышевск и Чапаевск.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/napbpj9pJPg