Строительство Фрунзенского моста в Самаре
В Самаре продолжается строительство автомобильного Фрунзенского моста через реку Самара.
После очередного этапа надвижки аванбек строящегося моста достиг 5-й опоры:
Остальные 3 опоры Фрунзенского моста уже полностью готовы.
Строительство транспортной развязки на пересечении с Ростовской улицей:
Новый мост позволит разгрузить существующий мост и обеспечит удобную транспортную связь областного центра с городами Новокуйбышевск и Чапаевск.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/napbpj9pJPg
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!